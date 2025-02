Gabon: 'La présidentielle se fera avec le MOREF d'une manière ou d'une autre' Alexandre Désiré Tapoyo

Les membres et sympathisants du Mouvement des Réformateurs( MOREF) ont présenté les voeux de nouvel an à leur président Alexandre Désiré Tapoyo. C'était ce samedi 8 février 2025, au quartier Diba-Diba, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville. L'objectif était aussi pour le Président Fondateur, de répondre aux préoccupations des Morefistes quant au positionnement de leur formation politque .

2025 a sonné et a ouvert ses portes aux échéances électorales pour les Gabonais en âge de voter. Mais tout d'abord, place aux voeux du nouvel an chez les membres et sympathisants du Mouvement des Réformateurs. Les Morefistes ont profité d'un moment solennel pour échanger les voeux de santé, de bonheur, de prospérité, et surtout, fléchir les genoux devant Dieu, Maitre des temps et des circonstances, afin de faire face aux multiples situations de la vie.

Le Président Fondateur, Alexandre Désiré Tapoyo et son épouse, Flore Tapoyo ont eu la grâce de recevoir des membres du parti, les aimables voeux que le couple jugent sincères. Tout en remerciant les uns et les autres pour de nombreuses prières qui l'ont accompagné durant la période marquée par son AVC et infractus, il leur a à son tour, souhaité ses voeux les meilleurs. " Que cette année soit pour chacun et chacune, l'occasion de vivre intensément les grâces que l'Eternel a prévu pour vous et qu'en retour, vous lui témoigner votre infinie gratitude...Sagesse et discernement devront être le code de conduite comportemental sur ce chemin de 2025." lancera t-il.

Politiquement parlant

Tout en répandant aux préoccupations de la jeunesse, du représentant des jeunes, le Président Tapoyo les a exhortés à la mobilisation, au travail, à la solidarité. " Je vous exhorte à plus de rigueur, plus d'implication dans les activités . 2025 est éminemment riche en défis politiques, particulièrement pour le Moref et ses militants" fait-il savoir aux membres et sympathisants du parti. Aussi, n'a t-il pas manqué d'aborder la question de la place des jeunes, qui pour lui, est essentielle. "Le développement et l'insertion des jeunes dans la vie économique et politique doivent demeurer notre préoccupation." abordera t-il, par ce que, soucieux.

La place de la femme en politique

Quant à la question de la femme dans la sphère politique, la réponse du Président Fondateur est sans équivoque. Pour lui : " Le combat pour le genre ou l'approche genre en politique doit être un combat d'égalité et de respect, un combat pour lequel, la femme ne doit pas être perçue comme un accessoire servant pour la conquête et la préservation du pouvoir masculin." affirme t-il.

La femme, poursuivra t-il "est un être doué d'intelligence, d'amour, de sensibilité tout autant que l'homme, et parfois davantage car elle sait être, non seulement efficace mais surtout fidèle et disponible dans ses engagements politiques...mieux que l'homme, au Gabon en tout cas."

Quid de la présidentielle du 12 avril 2025 et d'autres échéances électorales ?

Sur le sujet, beaucoup de questions taraudent les esprits des Morefistes. En bon pédagogue, Alexandre Désiré Tapoyo a su appeler ses partisans à la retenue et à plus de lucidité. "Quant à votre questionnement sur l'élection présidentielle à venir, je vous suggère d'attendre en agissant. Pour le moment, il n'y a pas de candidat officiel, sauf si vous-mêmes êtes intéressés". Et d'ajouter : "Le moment venu, et cela sera, nous nous retrouverons pour la conduite à tenir. La présidentielle se fera avec le Moref d'une manière ou d'une autre. Mais pour l'heure, évitons le kounabélisme".

Le message est lancé et saisi. Les Morefistes attendront le bon moment pour se lancer en toute responsabilité.