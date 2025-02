Congo-Kinshasa: La différence entre le processus de Luanda et le processus de Nairobi

Le sommet conjoint de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), tenu ce samedi 8 février 2025, a proposé la fusion des deux processus de paix en cours en République démocratique du Congo (RDC) : le processus de Luanda, piloté par le président angolais Joao Lourenço et le processus de Nairobi, dirigé par l'ex-président kényan Uhuru Kenyatta. Alors quelle est la différence entre ces deux processus et surtout qu'apporterait leur fusion ? On vous explique tout.

Le processus de Nairobi, initié en avril 2022 par l'EAC, avait pour ambition l'éradication de tous les groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'Est de la RDC. Un rapport du Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS), publié en 2023, estimait à 252, le nombre de groupes armés locaux, et à 14 celui des groupes armés étrangers actifs dans la région.

Ce processus facilitait des discussions entre le gouvernement et les groupes armés locaux pour leur adhésion volontaire au PDDRCS, tandis que les groupes armés étrangers étaient appelés à déposer les armes en vue de leur rapatriement dans leurs pays d'origine. Mais, après plusieurs rounds de consultations, ce processus n'a jamais véritablement avancé.

Pour sa part, le processus de Luanda, lancé le 23 novembre 2022 lors d'un sommet organisé en Angola, visait principalement la désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la résolution de la crise sécuritaire à l'Est du pays, notamment en lien avec la rébellion du M23. L'annulation, le 15 décembre 2024, du sommet tripartite RDC-Rwanda-Angola, qui devait aboutir à la signature d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali, a été perçue par beaucoup comme un échec de ce processus.

La fusion des processus de Luanda et de Nairobi devrait permettre une meilleure coordination des actions diplomatiques et militaires entre la SADC et l'EAC. Elle devrait aussi renforcer l'unité des efforts régionaux et éviter tout chevauchement des initiatives pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC.