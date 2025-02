Burkina Faso: La protection des réserves naturelles doit impliquer la population

analyse

Le Burkina Faso est un pays aride d'Afrique de l'Ouest connu pour la diversité de ses écosystèmes, notamment ses savanes, ses forêts et ses zones humides. De grands herbivores comme l'éléphant, la girafe et l'hippopotame, ainsi que des prédateurs comme le lion, le léopard et le lynx africain, errent dans les savanes du pays. De nombreuses espèces d'oiseaux utilisent le pays comme halte ou aire d'hivernage, ce qui en fait un corridor migratoire important entre l'Europe et l'Afrique.

Les réserves naturelles en tant qu'aires protégées couvrent 14 % du territoire national. Elles sont entourées de zones fortement peuplées. La demande de nourriture, de bois de chauffage et de terres pour s'installer a stimulé l'activité agricole, le pâturage et la coupe de bois à proximité de ces zones protégées.

Dans le cadre de mes recherches doctorales, j'ai étudié l'évolution de l'utilisation des terres entre 2000 et 2022 dans l'une des principales réserves de faune du Burkina Faso, la réserve naturelle de Bontioli.

Située dans la région sud-ouest du Burkina Faso, la réserve couvre plus de 46 000 hectares. Un tiers de cette superficie est une réserve naturelle intégrale où l'homme n'a qu'un accès limité. Les deux autres tiers de Bontioli sont une réserve partielle, où certaines espèces sont protégées mais que la communauté locale peut toujours utiliser comme source de nourriture et de plantes médicinales.

Nous avons utilisé des images satellites de la NASA et du Earth Explorer du gouvernement des États-Unis ainsi que des données sur la population humaine pour déterminer comment la couverture terrestre (arbres, herbes et arbustes) avait changé entre 2000 et 2022.

Mes recherches ont révélé que cette zone protégée avait perdu 27,6 % de ses forêts et arbres, et 4,5 % de sa savane arbustive, à cause de l'activité humaine. Au cours de cette même période de 22 ans, les cultures plantées par l'homme ont occupé 26,3 % supplémentaires de la zone protégée.

Les modifications de la couverture terrestre de la réserve de Bontioli sont largement liées à la croissance et à la densité de la population humaine environnante. Mes recherches ont révélé que les communautés locales n'étaient pas suffisamment impliquées dans la gestion de la zone protégée. Si elle avait été impliquée, la population locale aurait pu contribuer à la conservation de la réserve naturelle.

À l'avenir, les personnes chargées de la gestion des réserves naturelles devront garder à l'esprit que la taille des communautés locales ne cessera de croître. Il faut en tenir compte dans la planification afin que les zones protégées puissent être gérées de manière durable pour répondre aux besoins des personnes, de la faune et des écosystèmes.

Travailler avec les populations locales pour protéger la réserve

L'agriculture du pays est dominée par les petites exploitations qui cultivent le millet, le sorgho rouge et blanc, le maïs et le riz. La faible productivité des terres a conduit les agriculteurs à étendre leurs exploitations sur des terres situées dans des réserves naturelles.

Les aires protégées du Burkina Faso sont également menacées par des activités illicites telles que l'exploitation forestière, l'exploitation minière et le braconnage.

Ces menaces sont principalement causées par la croissance de la population humaine, l'urbanisation et le changement climatique. Par exemple, les données que j'ai recueillies montrent que 13 310 personnes supplémentaires se sont installées dans la réserve de Bontioli entre 2000 et 2022.

Plus la population augmente, plus la végétation diminue. L'augmentation de la population dans la réserve naturelle de Bontioli a entraîné la déforestation. L'agriculture a également provoqué des feux de forêt, après que la végétation naturelle a été défrichée et que le bois mort a été enflammé.

Les défenseurs de l'environnement et les autorités locales doivent collaborer avec les communautés locales pour trouver le meilleur moyen de protéger la réserve de Bontioli. Les méthodes doivent être décidées par tous ceux qui utilisent les ressources naturelles de la réserve. Il est essentiel que les autorités chargées de la conservation et le gouvernement respectent le fait que les populations locales ont besoin de vivre de la terre.

Par exemple, la plupart des ménages qui se sont installés dans la réserve ont été attirés par l'abondance d'arbres et d'autres ressources naturelles dans la réserve. En effet, ils utilisent encore le bois et le charbon de bois comme source d'énergie. Mais l'abattage de la végétation pour le bois de chauffage a réduit la végétation de la réserve de 32,1 % en deux décennies.

Ce qu'il faut faire

Plusieurs projets mondiaux offrent des enseignements utiles pour Bontioli. Les autorités locales et les organisations de protection de la nature doivent réglementer plus strictement l'utilisation des terres. Par exemple, le programme de paiement pour les services écosystémiques du Costa Rica paie les gens pour qu'ils plantent des arbres, en même temps que des cultures, afin d'éviter la déforestation.

Il est très important de promouvoir des pratiques agricoles durables telles que l'agroforesterie et le pâturage contrôlé, à l'instar de la gestion communautaire des ressources naturelles en Namibie. Ce programme vise à garantir que les petits exploitants agricoles qui ont besoin de terres pour leurs cultures puissent travailler avec les défenseurs de l'environnement.

La Grande Muraille Verte dans la région du Sahel en Afrique lutte contre la désertification par le biais d'une reforestation à grande échelle. Elle pourrait également servir de modèle pour les projets de reboisement au sein de la réserve.

Des actions de conservation telles que des campagnes de sensibilisation et des activités participatives parmi les populations locales peuvent aider à restaurer la réserve naturelle de Bontioli. Cela a été fait avec succès dans la zone de conservation de Ngorongoro en Tanzanie. Ce projet intègre les activités de la population locale à la conservation de la faune et de la flore qui soutient à la fois les communautés pastorales et la protection de la biodiversité en contrôlant l'utilisation des terres.

Par exemple, le gouvernement pourrait clôturer certaines parties de la réserve pour que le bétail puisse y paître, tout en protégeant le reste de la réserve contre les animaux d'élevage.

Pour que ces initiatives soient couronnées de succès, il est essentiel d'impliquer les communautés locales en les informant des avantages de la conservation et en adaptant les stratégies de conservation aux conditions locales.

Pour y parvenir, le gouvernement et les autorités chargées de la conservation doivent reconnaître les communautés locales en tant qu'utilisateurs des ressources naturelles et les consulter sur la meilleure façon de gérer la réserve de Bontioli.

Le financement international et les partenariats public-privé sont nécessaires pour apporter les fonds nécessaires aux efforts de conservation à long terme. Ces efforts pourraient contribuer à la réalisation de l'objectif 15 des Nations unies en matière de développement durable, qui consiste à protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes.

Razak Kiribou, PhD candidate, Africa Center of Excellence for Climate Smart Agriculture and Biodiversity Conservation, Haramaya University