Afrique de l'Est: Tennis de table/Championnat d'Afrique de l'Est - Les 14 porte-fanions connus

24 participants - dont 13 dames et 11 hommes - ont pris part aux tests de sélection en vue d'intégrer l'équipe nationale, organisés au Palais des Sports de Mahamasina les 9 et 10 février. Les deux jours ont été particulièrement animés, les participants livrant de belles batailles pour se qualifier au Championnat d'Afrique de l'Est. La hiérarchie a été respectée, et les favoris se sont détachés du lot. Dans les deux tableaux, le tournoi s'est déroulé selon une formule de poule unique, où chacun a affronté tous les adversaires.

Dans la catégorie masculine, Setra Rakotoarisoa termine premier en totalisant 9 victoires sur 10 rencontres. Le pongiste, évoluant en France et grand favori, a été à la hauteur des attentes. Il a été suivi de près par son petit frère, Riva Rakotoarisoa, qui a remporté 8 de ses 10 rencontres. La troisième place revient à Itokiana Razafindrakoto, qui a obtenu 7 victoires, devançant Zo Lino Razafindralambo - lui aussi à 7 victoires -, tandis que Rhandy Rakotondrazaka complète le classement avec 6 victoires.

Chez les dames, trois joueuses ont toutes totalisé 11 victoires, mais les points ont fait la différence. Santatriniaina Raharijaona termine en tête, suivie de Fitia Rasoanirainy à la deuxième place, tandis qu'Océane Rakotondrazaka finit au pied du podium. Mayanne Rakotondrazaka (9 victoires) et Andriantahina Tina (7 victoires) complètent le quintet. Ces cinq joueuses seront rejointes par deux garçons et deux filles expatriés, qui sont déjà sélectionnés d'office à la suite de leurs performances lors des précédentes participations internationales.

Parmi ces expatriés, Hanitra Karen Raharimanana et Edena Prévot ont validé leur ticket du côté des filles, tout comme Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo du côté des garçons. Sept éléments composeront respectivement la sélection masculine et féminine pour le Championnat d'Afrique de l'Est, qui se tiendra au Palais des Sports du 28 au 31 mai.

Classement dames

1-Raharijaona Santatriniana

2- Rasoanirainy Fitia

3-Rakotondrazaka Océane

4- Rakotondrazaka Mayanne

5-Andriantahina Tina Gracia

6- Rojo Razafiarisoa

7-A mad rid Andriambololona

8-Mendrika Randrianarivony

9- Kanto Rajerison

10- Mbolatiana Ravoharimanana

11- Ranarison Romantica

12- Andy Malantoniaina

13-Alexandra Andriantahianjanahary

Classement hommes

1-Rakotoarisoa Setra

2-Rakotoarisoa Riva

3-Razafindrakoto Itokiana

4- Razafindralambo Zo Lino

5- Rakotondrazaka Rhandy

6-Rajoelinirina Narindra

7- Randrianatoandro Lucianno

8- Lefitriniaina Rinauld /Takko

9- Randriarimalala Mickael

10- Andriamandranto Tafitaniaina