Madagascar: PNBC Madagascar - Renforcement des capacités des femmes rurales pour un développement durable

L'accès à l'énergie et l'appui aux femmes rurales étaient au centre des discussions de la rencontre entre le PNBC, le MEH (Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures) et les partenaires de développement.

Une rencontre de travail s'est tenue à l'hôtel Le Louvre Antaninarenina, le 7 février dernier, rassemblant divers partenaires clés du Programme National Barefoot College (PNBC) Madagascar. Ce programme ambitieux vise à promouvoir la formation des femmes rurales, en particulier celles âgées de 30 à 50 ans, dans la région de Tsiafajavona, Ambatolampy, à travers des compétences en énergie solaire et en autonomie financière.

Le PNBC, qui a pour objectif de fournir aux femmes les outils nécessaires pour créer et installer des systèmes d'éclairage solaires, est un projet qui s'inscrit dans une logique de développement durable et d'émancipation des femmes en milieu rural. En plus des compétences techniques, les participantes reçoivent également des formations en gestion financière et en entrepreneuriat, leur permettant ainsi de mieux gérer leurs ressources et d'améliorer leur condition de vie.

Accès à l'énergie

Lors de la rencontre de travail, les membres du Comité de Pilotage (COPIL) ont exposé les objectifs du programme pour l'année 2025, annonçant les formations des séries 8 et 9, qui débuteront prochainement et se termineront avant la fin de l'année. Cette session a également été l'occasion pour les partenaires du programme de réaffirmer leur engagement dans ce projet crucial pour le développement des femmes rurales à Madagascar. Selon ses initiateurs, l'impact attendu de ces formations est multiple.

Outre la compétence technique acquise, les bénéficiaires pourront contribuer à l'amélioration de l'accès à l'énergie solaire dans leurs communautés, mais aussi générer des revenus grâce à la vente ou à l'entretien des équipements solaires. Ce programme renforce non seulement l'autonomie des femmes, mais participe également à la réduction des inégalités de genre et à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

Soutiens indéfectibles

Plusieurs partenaires internationaux ont pris part à cette rencontre, témoignant de leur soutien indéfectible au PNBC. Parmi les participants figurent des organisations de renom telles que QMM, PNUD, WCS, BCM, UNICEF, CRS, et GIZ, qui apportent une aide technique et financière pour la mise en oeuvre du projet. Le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH), représenté par son secrétaire général, Thierry Andriantsoa, et le DG Sambatra Ramiandrasoa, a également pris part à cette rencontre, soulignant l'importance de l'énergie solaire dans la politique énergétique nationale et le rôle des femmes dans le développement du pays. Le Programme National Barefoot College (PNBC) Madagascar, en partenariat avec les acteurs publics et privés, continue de tracer sa route vers un avenir plus éclairé et plus équitable pour les femmes rurales malgaches, contribuant ainsi au développement durable du pays.