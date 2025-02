Un nouveau docteur pour l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo. Andry Herinandrasana Andriamandroso a pu soutenir sa thèse de doctorat sur le tourisme et le développement durable avec mention « Très honorable ».

Après trois années de recherches, Andry Herinandrasana Andriamandroso, a soutenu sa thèse de Doctorat en Gouvernance et intégration régionale à l'Université panafricaine de l'Union africaine, pôle d'excellence des sciences humaines et sociales (PAUGHSS) au Cameroun le 07 février 2025. Ce grand passionné du monde du tourisme et de l'économie du développement a choisi de se plancher sur « Trois essais sur les effets du tourisme sur le développement durable dans les Pays insulaires africains de l'océan Indien », sujet de sa thèse.

Stratégies régionales

En effet, l'objectif de cette dernière est d'évaluer l'effet du tourisme sur les trois dimensions cruciales du développement durable. Le premier essai évalue l'effet du tourisme sur la croissance économique, en utilisant un modèle de décalage distribué autorégressif appliqué aux données de 2000 à 2022. Il montre que le tourisme favorise la croissance économique à long terme avec une hausse de 0,60 % du produit intérieur brut pour chaque augmentation de 1 % des revenus du tourisme.

Le deuxième essai examine l'effet du tourisme sur les inégalités de revenus dans les pays insulaires africains de l'Océan Indien, révélant que le développement touristique tend à réduire les inégalités de revenus. Enfin, le troisième essai analyse l'effet du tourisme sur la qualité de l'environnement, montrant que l'expansion touristique augmente les émissions de dioxyde de carbone, aggravant ainsi les problèmes environnementaux dans ces îles. Cette étude met en lumière la nécessité d'adopter des stratégies régionales de développement durable pour équilibrer les bénéfices économiques du tourisme avec les impératifs sociaux et environnementaux.

Très honorable

Dirigé par le Pr Constant Fouopi Djiogap, agrégé en sciences économiques, rapporté par le Pr Christian Lambert Nguena et le Pr Jean Tchitchoua, examiné par le Pr Issoufou Mountapmbeme Njifen, présidé par le Pr Jean Marie Gankou, ancien ministre délégué à l'économie et aux finances du Cameroun, le jury a salué le travail de Andry Herinandrasana Andriamandroso, qui a obtenu la mention la plus élevée : « Très honorable ». Le nouveau docteur étant affilié à l'Institut supérieur de technologie d'Antananarivo, l'enseignement supérieur malgache s'est étoffé d'un jeune enseignant qui maîtrise les mécanismes de l'intégration régionale au niveau Africaine suivant l'agenda 2063.