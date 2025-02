Madagascar: Airtel Money et CPP - Une phase pilote concluante pour la démonétisation du paiement des frais de bus

La phase pilote du projet de démonétisation des paiements dans les bus connectés de la ligne 147D a été un succès. Une avancée qu'Airtel a tenu à marquer en récompensant les receveurs et chauffeurs les plus performants dans l'application du système.

Un système qui a été initié, rappelons-le, par Airtel Money Madagascar et CPP System dans le cadre de leur engagement pour un transport plus moderne et un accès élargi aux services financiers digitaux.

Acteur clé

En effet, grâce à ce partenariat avec CPP System, Airtel Money s'affirme comme un acteur clé de la transformation numérique à Madagascar, facilitant l'adoption du paiement électronique dans les transports publics. « Nous sommes fiers d'accompagner cette transition vers une économie plus digitalisée. Cette initiative ne se limite pas à une innovation technologique, elle contribue également à l'inclusion financière et à la simplification du quotidien des usagers et des professionnels du transport », a souligné Heritiana Randrianarison, directeur général d'Airtel Money Madagascar.

Tous les mois, les meilleurs receveurs et chauffeurs sont récompensés selon des critères précis : bonne gestion des tickets de transport, respect des cahiers des charges et entretien des équipements installés dans les bus. À l'issue de cette première phase, six lauréats ont reçu des goodies Airtel Money ainsi qu'un MIFI avec connexion Internet, illustrant l'engagement de l'opérateur à promouvoir la connectivité et le mobile banking.

Engagements convergents

L'ambition d'Airtel Money Madagascar et CPP System étant de partager une ambition commune : accélérer la digitalisation du pays en rendant les transactions plus simples et accessibles. Ce partenariat repose sur des engagements convergents : faciliter l'adoption du paiement électronique, développer des solutions technologiques durables au service d'un large public et démocratiser le mobile money pour moderniser le secteur du transport et favoriser l'inclusion financière à Madagascar. Pour rappel, CPP System est une startup fintech innovante, proposant une solution de paiement et de publicité connue principalement dans le domaine du transport, basée à Madagascar et en France depuis 2018.