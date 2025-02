Niger: L'ONU appelle à la libération de Mohamed Bazoum

Le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a appelé, lundi 10 février, à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse Hadiza. Renversé par un coup d'Etat en juillet 2023, coupé de tout contact avec l'extérieur, l'ancien président nigérien est détenu avec sa femme depuis un an et demi dans une aile de la résidence présidentielle, à Niamey. Seul son médecin est autorisé à lui rendre visite.

Pour le groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire, Mohamed Bazoum et son épouse Hadiza sont détenus de manière « arbitraire », en violation du droit international. La mesure appropriée consisterait à les « libérer immédiatement » et à leur « accorder le droit d'obtenir réparation ».

Les experts onusiens ne disent rien de nouveau, le secrétaire général des Nations unies António Guterres ayant lui-même déjà appelé à la libération du président nigérien - et même à sa« réintégration à la tête de l'État » - depuis qu'il est « arbitrairement détenu » à la suite de son renversement par un coup d'Etat, le 26 juillet 2023.

Leur avis a toutefois été immédiatement saisi par les avocats de Mohamed Bazoum. Dans un communiqué, ils rappellent que le président déchu et son épouse « sont privés de tout contact avec le monde extérieur » - famille, amis et même avocats - depuis octobre 2023. « Seul un médecin peut leur rendre visite pour leur apporter de la nourriture et des médicaments », écrivent-ils encore.

« Bouclier humain »

En réponse aux experts de l'ONU, le régime militaire nigérien a accusé Mohamed Bazoum d'avoir échangé au téléphone avec des « forces obscurantistes ennemies du Niger pour commanditer une attaque », des actes « assimilés aux complots et attentats contre la sûreté de l'État »et au chef d'accusation d'« intelligence avec des puissances étrangères ».

En juin dernier, le Niger a levé l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum, ouvrant la voie à un procès dont la date n'a jamais été fixée. « Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun doute : le président Bazoum est l'otage d'une junte qui s'en sert comme d'un bouclier humain », a réagi, dans un communiqué, Maître Moussa Coulibaly, l'un des avocats de l'ancien président nigérien.