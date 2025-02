Madagascar: World Gouvernements Summit - Andry Rajoelina à Dubaï

Le président Andry Rajoelina participe cette année à son deuxième Sommet mondial des gouvernements qui se déroule aux Emirats Arabes Unis. Le Chef de l'Etat est déjà sur place pour honorer son invitation à la cérémonie d'ouverture qui aura lieu ce matin au Madinat Jumeirah à Dubaï. 28 Chefs d'Etat sont présents en terre émiratie pour cette rencontre planétaire où l'on verra la participation de 80 organisations mondiales et régionales, ainsi que 140 délégations gouvernementales.

Le président de la Banque africaine de développement, Adesina Akinwumi, et la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva sont aussi attendus à ce Sommet. Façonner les gouvernements de demain, tel est le thème choisi pour la 12ème édition du World Gouvernements Summit. Elle sera marquée par plus de 200 sessions interactives, animées par plus de 300 experts et personnalités mondiales, et accueillera plus de 30 réunions ministérielles et tables rondes réunissant 400 ministres venant du monde entier.

Leadership

Pour ce qui est de Madagascar, une dizaine de ministres sont sur place, en l'occurrence la ministre de l'Économie et des Finances Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, le ministre de la Santé Zely Randriamanantany, la ministre du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications Stéphanie Delmotte, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage Sergio Hajarison, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat Dewa Viviane, le ministre de l'Énergie Olivier Jean-Baptiste, le ministre du Commerce David Ralambofiringa, le ministre de l'Environnement et du Développement durable Max Andonirina Fontaine, ainsi que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique Hanitra Fitiavana Razakaboana.

Pendant cette première journée, le président Andry Rajoelina fera une intervention pour faire un partage sur les expériences malgaches en termes de leadership et prospérité nationale. Certainement, il a été choisi par les organisateurs grâce à son élection en tant que leader politique africain de l'année par African Leadership Magazine. Par ailleurs, lors de la séance plénière prévue demain, le locataire d'Iavoloha interviendra aussi pour répondre à la question : qu'est-ce qui freine l'avenir du tourisme ?

Selon les informations, il aura aussi plusieurs rencontres bilatérales avec d'autres dirigeants mondiaux. L'année dernière, la participation de Madagascar au Sommet WGS a permis la signature de plusieurs partenariats avec les Émirats Arabes unis, notamment les projets Coders initiative et Digital school, ainsi que la coopération avec la Compagnie Emirates qui assure la liaison aérienne Antananarivo - Dubaï depuis le mois de septembre 2024.