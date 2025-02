Madagascar: Stéphanie - Nuit de la Saint-Valentin à Mandrosoa Ivato

On l'a connue chanteuse, on l'a connue romantique et c'est en toute légitimité que Stéphanie et son public fêteront l'amour ensemble. Vendredi, la chanteuse sera à l'hôtel Les Cygnes Mandrosoa Ivato pour y célébrer la nuit de la Saint-Valentin. Très sollicitée, la belle ne se fait pas prier pour rencontrer ses inconditionnels.

Ces derniers auront donc l'occasion de vivre en live leurs meilleurs tubes. Elle interprétera des chansons issues de tous ses albums tout en comptant les singles et ses meilleurs tubes. Outre ses morceaux rythmés comme les « Dontsika » d'antan, ses chansons d'amour très prisées à l'instar de « Tsisy anao K.O », cette déclaration d'amour à ne plus en finir ou encore « Ombia », parfait pour les relations à distance mais aussi « Mahatsiaro» qui est toujours aussi populaire après tant d'années.

Si ses atouts physiques ne laissent personne indifférent, elle mise dorénavant sur la qualité technique et musicale de ses morceaux. De ses titres plus récents se ressentent une certaine maturité, démontrant des attitudes plus posées et une assurance séduisante typique des trentenaires. Que des atouts qui expliquent sa longévité dans le monde du showbiz.