Chaque année, la Russie célèbre le 10 février, la Journée du diplomate. A l'occasion, l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso, Igor Aleksandrovitch Martynov, dans cette interview accordée à Sidwaya, évoque les origines de cette fête, les principales tâches des diplomates russes et la coopération entre nos deux pays.

Quelle est pour vous la signification de la Journée du travailleur diplomatique, célébrée chaque année en Russie le 10 février ?

La date du 10 février a une signification profonde pour tous les diplomates russes. Elle symbolise la continuité du service diplomatique, démontre au pays et au monde entier notre unité professionnelle et les hauts idéaux de la diplomatie russe.

Quelles sont les racines de cette fête importante pour tout diplomate russe ?

Cette date n'a pas été choisie par hasard. La première mention documentaire d'une structure russe en charge des affaires étrangères remonte au 10 février 1549. C'est pourquoi, en 2002, le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine a publié un décret établissant cette journée comme jour férié professionnel pour tous les diplomates russes.

L'histoire de notre service diplomatique est célèbre pour ses personnalités extraordinaires et talentueuses qui ont changé à jamais le destin non seulement du pays, mais du monde entier. Parmi eux : Alexandre Nevski, Alexandre Gorchakov, Andreï Gromyko, Anatoli Dobrynine, Vitali Tchourkine et, bien sûr, l'actuel ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

A l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique que nous allons célébrer le 9 mai 2025, nous nous souvenons de l'exploit de nos camarades du Commissariat du peuple aux affaires étrangères (NKID), qui, en tant que membres de la milice populaire et de l'armée, ont apporté leur contribution à la cause commune de la défaite de l'Allemagne nazie en 1945. Donc, nous avons quelqu'un à suivre comme exemple !

Quelles sont les principales tâches des diplomates russes ?

Nous sommes toujours confrontés à des tâches importantes pour créer des conditions extérieures favorables au développement socio-économique progressif de la Russie, pour maintenir l'équilibre stratégique, la sécurité et la stabilité dans les affaires mondiales. Nous adhérons strictement aux principes de la Charte des Nations unies et promouvons un programme unificateur, approfondissant la coopération fructueuse avec la grande majorité des partenaires étrangers.

Notre pays est l'un des principaux garants de l'émergence d'un ordre mondial multipolaire plus juste et plus démocratique.

Dans le même temps, nous constatons que les Etats de « l'Occident collectif », comme la France et la Grande-Bretagne, dirigés par les Etats-Unis, continuent d'imposer un modèle néocolonial unipolaire injuste d'ordre mondial. A cette fin, ils tentent de faire pression sur tous ceux qui s'opposent à la réalisation de leurs plans hégémoniques et, comme la Russie, élèvent la voix en faveur de la démocratisation de la vie internationale, en la construisant sur les principes solides du droit international, en premier lieu le principe de l'égalité souveraine des Etats.

Comment évaluez-vous l'état actuel des relations bilatérales entre nos deux pays?

La Fédération de Russie et le Burkina Faso sont liés par des liens de fraternité et d'amitié, et ces relations ont toujours été caractérisées par une interaction constructive. Je voudrais souligner que la Russie n'a jamais été une puissance coloniale qui exploitait d'autres peuples et leurs ressources naturelles. Il s'agit d'un facteur très important dans la construction des relations russo-burkinabè, caractérisées par le bénéfice mutuel, le respect mutuel et l'égalité.

Un détail de taille est que le gouvernement du Burkina Faso a apporté un soutien très important dans la reprise des activités de l'ambassade de Russie à Ouagadougou. Cela s'inscrit également dans le cadre du programme de reprise des activités des missions diplomatiques russes en Afrique. Le Burkina Faso a été le premier pays où cela a été fait rapidement et efficacement. La partie russe exprime sa profonde gratitude à ses partenaires burkinabè pour l'aide apportée dans cette initiative.

Dans quels domaines se développe la coopération russo-burkinabè ?

En 2025, la Russie continuera à développer sa coopération avec le Burkina Faso dans tous les domaines, notamment dans les secteurs de l'économie, l'énergie et la sécurité. Je tiens à souligner les activités de la société d'Etat Rosatom qui possède des technologies qui n'ont pas d'analogues dans le monde. De plus, cette entreprise contribuera non seulement à résoudre de graves problèmes de pénurie d'électricité au Burkina Faso, mais également à former le personnel du Burkina Faso ; ce qui va contribuer au développement de votre pays.

Monsieur l'ambassadeur, lors de vos rencontres avec les dirigeants du Burkina Faso, vous avez évoqué à plusieurs reprises le soutien de la Russie à notre pays. Pourriez-vous développer ce sujet ?

Certainement. La Russie soutient les efforts du gouvernement burkinabè en vue de rétablir l'intégrité territoriale et assurer la sécurité du pays. Les instructeurs militaires russes participent activement à la formation du personnel des forces armées du Burkina Faso augmentant ainsi leur potentiel opérationnel. Nous sommes impatients d'approfondir notre partenariat militaro-technique pour accroître davantage la capacité de combat des Forces armées du Burkina Faso. Je suis convaincu que grâce à cette coopération, les groupes terroristes qui poursuivent leurs activités subversives au Burkina Faso seront détruits.

La diplomatie est impensable sans l'élément culture, qui joue parfois un rôle très important dans la perception des autres pays. Quelle politique humanitaire la Russie est-elle prête à mener au Burkina Faso ?

Je voudrais tout d'abord souligner la possibilité pour les jeunes burkinabè de poursuivre leurs études dans les établissements d'enseignement supérieur russes. Nous travaillons systématiquement à augmenter le nombre de places en faveur des étudiants burkinabè. Nos instituts et universités leur fournissent les compétences et les aptitudes nécessaires pour que le Burkina Faso avance.

Il est à noter également les activités de la Maison Russe qui organise des manifestations culturelles, des projections de films et contribue à la promotion d'une image positive de la Russie au Burkina Faso. Il est également important que le personnel de cette organisation non gouvernementale organise des cours d'étude de la langue russe, ce qui renforce encore plus les liens de fraternité entre nos peuples.

Sans oublier bien sûr le travail des journalistes de l'Initiative africaine qui, non seulement couvrent les événements au Burkina Faso et en Afrique, mais organise également des événements utiles pour la population, comme par exemple des formations pratiques aux premiers secours, particulièrement importantes pendant la période difficile d'activité terroriste dans le pays.