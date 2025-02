Madagascar: Forum économique - Des opportunités malgaches présentées à Genève

Les préparatifs s'accélèrent pour le Forum économique du secteur privé, qui se tiendra les 2 et 3 mai prochains à Genève, en Suisse. Cet événement promet d'être une véritable vitrine des richesses de l'île Rouge.

C'est une chance unique de nouer des partenariats fructueux et de présenter des produits malgaches à un public international. En effet, Genève, point névralgique du commerce européen, offre une plateforme idéale pour attirer des investisseurs du monde entier. Bernardin Ramiandrisoa, directeur général de la FCCIM, souligne : «Cette rencontre internationale vise à bâtir des partenariats bénéfiques entre les opérateurs économiques malgaches et étrangers, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat, de l'industrie, des mines et de l'agribusiness.» En plus des conférences et débats enrichissants, une vente-exposition de produits malgaches mettra en lumière la qualité exceptionnelle de l'artisanat de l'île.

Madagascar se positionne comme une véritable terre d'investissement, pleine de promesses. Ramiandrisoa annonce également qu'une délégation d'opérateurs économiques européens se rendra sur l'île prochainement pour explorer de nouvelles opportunités. Les inscriptions pour participer à cet événement sont ouvertes jusqu'au 28 février, et les organisateurs encouragent vivement les intéressés à s'inscrire rapidement. Des mesures seront mises en place pour faciliter l'obtention des visas pour ce périple économique sur le Vieux Continent, en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères.

Volonté

La délégation malgache comptera environ cinquante participants, incluant des opérateurs, des responsables publics et privés, ainsi que des facilitateurs pour les rencontres B2B. Cet événement témoigne de la volonté des autorités malgaches de dynamiser le secteur privé et de séduire des investisseurs étrangers en mettant en avant les nombreuses opportunités économiques qu'offre Madagascar. Plus d'une centaine de participants, tant malgaches qu'étrangers, sont attendus, soulignant l'importance de ce forum pour le développement économique du pays.

Le secteur privé mise sur les opérateurs européens, conscients que l'Europe impose des normes élevées. «Les exigences sont certes élevées, mais ces collaborations avec des investisseurs permettront d'augmenter la valeur ajoutée des produits malgaches sur le marché européen», explique Bernardin Ramiandrisoa. Pour cet événement, la Fédération des Chambres de Commerce et d'Industrie de Madagascar espère atteindre un taux de conclusion de contrats d'au moins 60 %. Un objectif ambitieux qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'économie malgache !