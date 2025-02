Afrique: Le HCR et le PAM appellent à un soutien urgent pour répondre aux besoins des réfugiés soudanais en RCA

Bangui, République centrafricaine - Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies alertent sur une pénurie imminente d'aide d'urgence pour le nombre croissant de réfugiés soudanais en République centrafricaine (RCA), à moins qu'un financement urgent de 14,8 millions de dollars américains ne soit rapidement sécurisé pour soutenir plus de 30 000 réfugiés et leurs communautés hôtes en 2025.

Depuis le début de la crise au Soudan en 2023, le nombre de réfugiés soudanais en RCA a fortement augmenté, avec environ 31 000 personnes cherchant refuge et assistance, en particulier dans la préfecture de la Vakaga. Plus de 17 000 d'entre elles se trouvent à Korsi (Birao), tandis qu'environ 14 000 autres sont dispersées dans d'autres préfectures difficiles d'accès. En 2024, le pays a connu une augmentation significative du nombre de réfugiés, avec une hausse de près de 90 % des arrivées par rapport à 2023.

La préfecture de la Vakaga est l'une des plus pauvres de la RCA et une région extrêmement isolée, où 46 % de la population est en insécurité alimentaire et où 89 % des ménages ne peuvent pas se permettre un régime alimentaire sain. « Nous assistons à une crise humanitaire sans précédent qui nécessite un soutien international immédiat et durable », a déclaré Fafa Attidzah, Représentante du HCR en RCA. « Les réfugiés ont besoin d'un accès aux services de protection essentiels et à une aide vitale. Il est crucial d'agir maintenant pour éviter des souffrances supplémentaires. »

Malgré les efforts continus du PAM, du HCR, du gouvernement centrafricain et des partenaires pour trouver des solutions durables, les réfugiés restent largement dépendants de l'aide humanitaire. En raison du financement limité, les réfugiés soudanais installés ou non dans le quartier Korsi n'ont pas accès aux services de base ni aux opportunités de subsistance. L'insuffisance de la réponse à leur situation les expose à de graves risques de protection, au manque d'abris et d'éducation, ainsi qu'à un risque accru d'insécurité alimentaire et de malnutrition.

De plus, la pression s'accentue sur les communautés hôtes déjà vulnérables, épuisant des ressources limitées qui étaient déjà insuffisantes avant l'arrivée des réfugiés. « Malgré la diminution de nos ressources, nous ne pouvons pas rester insensibles ou inactifs, surtout lorsque ces réfugiés en insécurité alimentaire dépendent de nous pour ce qui est parfois leur seul repas de la journée. La nourriture fournie par le PAM est vitale pour ces familles vulnérables », a déclaré Aline Samu, Représentante adjointe et Cheffe de bureau du PAM en République centrafricaine.

Sans un soutien financier suffisant, le HCR ne pourra pas répondre aux besoins minimaux en matière de protection et d'assistance vitale pour préserver la dignité humaine, notamment en fournissant des articles de première nécessité tels que des couvertures, des ustensiles de cuisine, des lampes solaires, des kits d'hygiène, des abris, de l'eau et des fournitures médicales.

Depuis le début de l'année 2025, le PAM a fourni une assistance alimentaire à près de 20 000 réfugiés soudanais dans les zones de Birao, Korsi, Kaga-Bandoro, Ndélé, Pombolé et Rafaï. Faute de financements suffisants, le PAM pourrait être contraint de réduire ou d'interrompre les distributions alimentaires aux réfugiés, ce qui pourrait aggraver leur insécurité alimentaire et leur vulnérabilité. Cette situation entraînerait des conséquences irréversibles sur la survie immédiate et les perspectives à long terme des réfugiés, augmentant les tensions avec les communautés hôtes en raison de la compétition pour des ressources déjà rares.

Le HCR et le PAM appellent la communauté internationale à se mobiliser pour un soutien financier afin de répondre efficacement à cette crise et d'aider le gouvernement centrafricain à mieux gérer la situation.