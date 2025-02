Burkina Faso: Campagne agricole sèche dans les Hauts-Bassins - Des champs de blé à perte de vue

Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, effectue du 7 au 11 février 2025, dans les régions du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins et des Cascades, une visite de champs de blé dans le cadre de la campagne agricole sèche. Il a visité des champs de blé à Banzon, à Niéguéma et à Dionkélé, les 8 et 9 février 2025, dans les Hauts-Bassins.

Des champs de blé dans la région des Hauts-Bassins, comme s'il en pleuvait. C'est le constat qui s'est dégagé lors de la tournée du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, les 8 et 9 février 2025, à Banzon, à Niéguéma et à Dionkélé. Dans la commune rurale de Banzon, dans la province du Kénédougou, il a touché du doigt les conditions de production de blé sur une plaine irriguée à partir d'un canal principal.

Le ministre d'Etat en charge de l'agriculture a, toutefois, instruit aux producteurs de combler les canaux d'amenée défectueux pour éviter l'ensablement des emblavures de blé. Ceux-ci ont à leur tour, traduit leur satisfaction pour la visite du ministre d'Etat Sombié avec autant de considération qui est une première depuis 40 ans. Le chef du département d'Etat en charge de l'agriculture a, par ailleurs, salué le travail abattu par ces « braves » céréaliculteurs de Banzon, tout en exprimant la priorité du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de voir les agriculteurs cultiver trois fois dans l'année, c'est-à-dire deux fois pour le riz et une fois pour le blé.

Le secrétaire général de la société des coopératives agricoles de Banzon, Issa Ganamé, a indiqué que l'appel des techniciens d'agriculture à cultiver du blé a d'abord découragé les producteurs pour ensuite les galvaniser et enfin les soulager. « Nous avons bénéficié de l'appui technique des agents d'agriculture qui nous a permis d'emblaver 100 hectares (ha) sur 400 ha prévus de blé avec près de 4 tonnes (t) à l'ha soit une production attendue de près de 400 t/ha au total », a expliqué Issa Ganamé.

Dans cette localité, Ismael Sombié a également été témoin de la mise en place d'une unité de transformation de riz avec une capacité de 500 kilogrammes (kg) de riz par jour. A Niéguéma, dans la commune rurale de Bama, dans la province du Houet, le ministre d'Etat en charge de l'agriculture a aussi fait le tour de champs de blé. Dans cette bourgade, ce sont des particuliers qui cultivent le blé, chacun sur un ha.

Des producteurs modèles félicités

Des céréaliculteurs modèles ont été félicités pour leur abnégation au travail à l'opposé d'autres qui ont abandonné leurs emblavures. C'était une occasion pour le premier responsable du département d'Etat en charge de l'agriculture de faire comprendre à ses interlocuteurs du jour que le Burkina Faso ne va pas continuer à enrichir des jeunes d'ailleurs tout en sachant que ce sont ceux du Burkina Faso qui doivent être occupés.

Il a, ainsi, appelé ces derniers à se donner à la production des spéculations consommées au Burkina Faso, notamment le blé, pour non seulement en tirer les bénéfices, mais aussi, contribuer fortement et activement à l'autosuffisance alimentaire. Nonobstant l'insécurité, Ismaël Sombié s'est réjoui de la culture du blé, longtemps considérée comme une culture exotique. Il en a profité pour exhorter les populations de Niéguéma à promouvoir la cohésion sociale.

Le suivi de la campagne agricole sèche dans les Hauts-Bassins a pris fin avec la sortie de terrain dans un champ de blé de 25 ha, hors aménagement dans la commune rurale de N'Dorola, dans le village de Dionkélé (province du Kénédougou).Malgré les difficultés de tous ordres, en particulier, le difficile accès à la zone, par la route, les agriculteurs n'ont pas jeté l'éponge en mettant en valeur culturale le champ de 25 ha de blé, par un pompage à l'aide d'une motopompe vétuste, en dehors de deux autres superficies en zone d'aménagement près du barrage qui est en quête de réhabilitation.

Les paysans, à les entendre, tiennent vaille que vaille à conserver leur leadership en termes de production agricole dans la commune. Ils ont été rassurés par le ministre d'Etat Sombié que leur terre natale n'a pas été coupée du reste du pays des Hommes intègres et qu'ils seront accompagnés conséquemment dans leurs multiples efforts de production agricole en période sèche comme humide. Aux diverses préoccupations soulevées, M. Sombié a répondu qu'elles trouveront un écho favorable à l'oreille de qui de droit, tout en saluant la résilience des populations invitées à fixer les jeunes dans leur terroir.

De retour de la tournée, Ismaël Sombié a découvert un important lot de matériels à la direction régionale en charge de l'agriculture des Hauts-Bassins. A ce, propos, le Directeur général des aménagements agropastoraux et du développement de l'irrigation (DGADI), Moussa Poulmawendé Zida, a loué ces équipements (motopompes, unités de transformation, décortiqueuses, etc.) pour aller à trois cycles de production annuelle et exploiter les ressources en eau.