Sénégal: Le pays est encore loin de l'ODD 4 (expert)

Dakar — Le Sénégal demeure éloigné du quatrième objectif de développement durable des Nations unies, au regard des résultats engrangés par le pays du point de vue de l'accès à l'éducation et de la qualité de cette dernière, juge l'expert Mamadou Ndoye.

L'objectif de développement durable 4 (ODD 4) des Nations unies vise d'ici à 2030, à garantir l'accès à tous et toutes à une éducation équitable, gratuite et de qualité à travers toutes les étapes de la vie, en éliminant notamment les disparités entre les sexes et les revenus. Il met également l'accent sur l'acquisition de compétences fondamentales et de niveau supérieur pour vivre dans une société durable.

Le Sénégal "fait partie des pays éloignés de l'objectif [de développement durable des Nations unies relatif à l'éducation]", a-t-il avancé dans un entretien accordé au prochain numéro du magazine Vitrine de l'Agence de presse sénégalaise.

"Il y a des pays très éloignés de l'objectif, des pays éloignés, des pays proches et des pays qui ont atteint l'objectif. Nous, on fait partie des pays éloignés de l'objectif", a dit l'ancien ministre de l'Éducation de base et des Langues nationales.

Selon Mamadou Ndoye, "tant qu'il y aura des enfants non scolarisés, nous ne pouvons pas atteindre [l'ODD 4]", sans compter que l'équité "est une dimension de l'ODD 4, et nous ne l'avons pas".

"Il y a des inégalités telles dans le système aujourd'hui, notamment les inégalités géographiques et les inégalités sociales, que l'on ne peut pas dire qu'il y a des chances égales", a-t-il fait valoir.

De même, concernant la qualité de l'éducation, "les dernières évaluations internationales que nous avons eues, montrent qu'en ce qui concerne le PASEC", le Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN, "plus de 35 % des enfants de CM2 ne maîtrisent pas les mathématiques de base et plus de 25 % ne savent pas lire [...]", relève Mamadou Ndoye.

"Des enfants qui font 6 ans et qui n'arrivent pas à lire et calculer, c'est énorme. Et ces évaluations ne montrent en réalité que le sommet de l'iceberg, donc c'est beaucoup plus grave", a-t-il ajouté.

"Si on cherchait la compréhension conceptuelle comme le PISA (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) l'a fait au Sénégal, 85% des enfants de CM2 n'avaient pas réussi. Donc, si on s'intéresse aux dimensions accès pour tous et dimension qualité et équité, qui sont les dimensions principales, on est encore loin de l'ODD 4", tranche-t-il.

"Depuis 1961, nous répétons les mêmes choses, nous n'avançons pas et nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi. Nous n'avançons pas car nous refusons de sortir de la boite, et tant que nous resterons enfermés dans cette boite, qui est la boite de l'école néocoloniale ou coloniale, nous n'allons jamais nous en sortir", a-t-il conclu.