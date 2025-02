Madagascar: Santé publique - Des soins gratuits proposés dans des hôpitaux publics

À l'occasion de la Journée mondiale des malades, célébrée aujourd'hui, le ministère de la Santé publique propose des soins gratuits dans les hôpitaux publics à travers le pays. Cette initiative vise à permettre aux patients, notamment ceux qui hésitent à consulter en raison de contraintes financières, de bénéficier des soins médicaux sans frais.

Les consultations et soins gratuits sont organisés dans dix-sept Centres Hospitaliers de Référence des Régions (CHRR) et quatre- vingt- dix-neuf Centres Hospitaliers de Référence du District (CHRD), répartis dans les vingt-trois régions de Madagascar. Cette initiative vise à améliorer l'accès aux soins de proximité et d'encourager les patients à consulter des professionnels de santé.

Les prestations offertes incluent des consultations générales, ainsi que des dépistages du diabète et de l'hypertension artérielle. Une attention particulière est également portée à la santé mentale, avec un accompagnement pour les personnes souffrant de dépression et celles confrontées à des problèmes de dépendance aux drogues. Ces services seront disponibles au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Anjanamasina et au Centre de Sevrage d'Itaosy.

« Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé mentale pour les personnes éprouvant du stress, notamment celui lié aux conditions de vie actuelles », indique le communiqué du ministère publié hier. Le stress, souligne la même source, ne se limite pas aux troubles psychologiques, mais peut également provoquer des maladies telles que l'hypertension, la fatigue et divers troubles somatiques.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer l'accès aux soins et d'atteindre l'objectif mondial de couverture santé universelle. En facilitant l'accès aux soins à l'échelle nationale, l'État fait un pas de plus vers un système de santé inclusif répondant aux besoins de la population.