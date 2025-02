Afrique de l'Est: Tennis de table/Championnat d'Afrique de l'est - Huit raquettes à table

Fin du suspense. Les huit pongistes sélectionnés pour représenter Madagascar au championnat d'Afrique de l'Est sont désormais connus. Quatre garçons et quatre filles ont été choisis à l'issue d'un tournoi de sélection organisé par la Fédération malgache de tennis de table, qui s'est déroulé dimanche et lundi à la petite salle du palais des sports Mahamasina. « Étant un tournoi de sélection, nous avons opté pour la formule en poule unique, tant pour les garçons que pour les filles », explique le directeur technique national, Patrick Razakarisoa.

Le championnat d'Afrique de l'Est aura lieu du 28 au 31 mai au Palais des sports. Les frères Rakotoarisoa, fils de l'ancien DTN, terminent en tête du classement chez les garçons. L'expatrié de France, Mamy

Setra Rakotoarisoa, triple champion de Madagascar, occupe la position de leader. Il est talonné de près par son cadet, Mamy Riva, lui aussi champion national en 2023. Itokiana Razafindrakoto et Zo Nandrianina Razafindralambo complètent la liste et se trouvent respectivement à la troisième et à la quatrième place. Ces quatre locaux sont des habitués des compétitions continentales et régionales.

Des habitués

Du côté des filles, Santatriniana Raharijaona caracole en tête du classement devant Fitia Mahenika Rasoanirainy. Les soeurs Océane et Mayane Rakotondrazaka, qui avaient remporté le titre de championnes d'Afrique en double filles, catégorie U15, l'année dernière, complètent le podium.

Quatre expatriés, deux garçons et deux filles, ont déjà été sélectionnés bien à l'avance en raison de leur succès lors des deux précédentes participations au championnat d'Afrique de l'Est. Chez les messieurs, l'Olympien de Paris Fabio Rakotoarimanana et Antoine Razafinarivo, tous deux champions d'Afrique de l'Est lors de deux saisons successives, intègrent logiquement la sélection. Chez les filles, il y a Hanitra Karen Raharimanana, médaillée d'or au championnat d'Afrique de l'Est, et Edena Prévot complètent l'équipe.

« Le regroupement est prévu au mois d'avril », confie Patrick Razakarisoa, premier responsable technique de la discipline à Madagascar.