Sénégal: COP 2024 - Les engagements du pays présentés à des acteurs

Dakar — Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a présenté lundi les conclusions et engagements pris par le Sénégal lors des trois COP (Conférence des Parties) consacrées en 2024 à la biodiversité (COP 16), à la lutte contre les changements climatiques (COP 29) et la désertification (COP 16), aux différents partenaires financiers et techniques, structures de l'Etat et acteurs de la société civile, a constaté l'APS.

La rencontre qui s'est déroulée à l'auditorium dudit ministère a été présidée par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom.

"Cet atelier vise à restituer l'ensemble des conclusions, mais également à insister sur la mise en oeuvre des recommandations issues de ces trois COP et tirer des leçons sur la participation de la délégation du Sénégal", a expliqué M. Ngom, à l'ouverture officielle de l'atelier de restitution des engagements du Sénégal aux différentes conférences des parties de l'année 2024.

"Il vise également à donner une occasion aux autres acteurs qui n'ont pas eu la chance de participer à ces échanges de suivre l'ensemble des orientations de l'Etat prises lors de ces rencontres", a-t-il ajouté.

Il a indiqué que les délégations sénégalaises ont décliné, lors de ces différentes rencontres internationales, "les priorités nationales en matière de conservation de la biodiversité et lutte contre la désertification et les effets du changement climatique".

Daouda Ngom a estimé que la participation du Sénégal à ces trois rencontres internationales à savoir : la COP 16 sur la biodiversité du 16 octobre au 1er novembre 2024 à Cali (Colombie), la COP 29 sur le climat du 11 au 23 novembre 2024 à Baku (Azerbaïdjan) et la COP 16 consacrée à la lutte contre la désertification, du 2 au 13 décembre 2024, à Riyad (Arabie Saoudite) "a été déterminante".

Le ministre a réitéré à cette occasion l'engagement de son département ministériel à renforcer la collaboration nationale pour une meilleure mise en oeuvre des politiques nationales en relation avec le climat, la préservation de la biodiversité et la lutte contre la désertification.

Il a réaffirmé également la volonté du Sénégal à »renforcer sa tradition de mise en oeuvre d'actions stratégiques appropriées pour la conservation de la biodiversité (...) et le partage juste et équitable d'avantages découlant de l'utilisation des ressources naturelles conformément aux piliers qui fondent la Convention sur la diversité biologique, mais aussi à faire face aux effets du changement climatique et à la lutte contre la désertification ».

Daouda Ngom a précisé que la dynamique du Sénégal est fortement articulée,à l'Agenda 63 de l'Union africaine et aux importantes décisions de la Conférence ministérielle africaine sur l'Environnement (AMCEN) sur la conservation de la biodiversité et aux plans d'actions d'adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification.