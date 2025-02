Maroc: Les services du FMI ont achevé les consultations de 2025 au titre de l'article IV avec le pays

document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des équipes des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les opinions exprimées dans ces conclusions sont celles des services du FMI et ne représentent pas nécessairement celles du conseil d'administration. Sur la base des observations préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration pour examen et décision.

Rabat, Maroc: Du 27 janvier au 7 février, une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Mr. Roberto Cardarelli s'est entretenue avec les autorités marocaines au sujet des consultations de 2025 au titre de l'article IV. À l'issue de la mission, Mr. Cardarelli a fait la déclaration suivante :

« Selon nos prévisions, l'activité économique aurait progressé de 3,2 % en 2024 et s'accélérera pour atteindre 3,9 % en 2025, car la production agricole rebondira après les sécheresses récentes et le secteur non agricole continuera de se développer à un rythme soutenu dans un contexte de forte demande intérieure. Une croissance plus forte devrait porter le déficit courant de la balance des paiements autour de sa norme de autour de 3%, par rapport à ses niveaux bas actuels, tandis que l'inflation devrait se stabiliser autour de 2 %. Les risques pesant sur les perspectives sont globalement équilibrés, avec une grande incertitude concernant l'impact économique des tensions géopolitiques et du changement climatique.

« Avec les anticipations d'inflation ancrées autour de 2 % et peu de signes de pressions sur la demande, l'orientation de la politique monétaire actuelle, globalement neutre, est appropriée. Les services du FMI sont d'accord avec Bank Al-Maghrib que les futures modifications du taux directeur doivent rester tributaires des données. Alors que l'inflation est revenue aux alentours de 2 %, Bank Al-Maghrib devrait continuer la préparation de sa transition vers un dispositif de ciblage de l'inflation. »

« Les récentes réformes du système fiscal et de l'administration fiscale ont contribué à élargir l'assiette de l'impôt tout en réduisant la pression fiscale. Par conséquent, les recettes fiscales en 2024 ont été supérieures aux prévisions. Le déficit du gouvernement central s'élevant à 4,1 % du PIB pour l'année, contre 4,3 % annoncés dans le budget 2024. Bien que le budget 2025 confirme le rythme progressif de l'assainissement budgétaire projeté l'an dernier, un éventuel surplus des recettes devrait servir à accélérer le rythme de réduction de la dette à des niveaux plus proches de ceux d'avant la pandémie. En outre, pour continuer à financer les réformes structurelles, il faudra peut-être redoubler d'efforts pour élargir l'assiette de l'impôt et rationaliser les dépenses, notamment en réduisant les transferts aux entreprises publiques dans le cadre de la réforme en cours du secteur et en étendant l'utilisation du registre social unifié à tous les programmes sociaux.

« Les services du FMI saluent la réforme en cours de la loi organique relative à la loi de finances, qui devrait introduire une nouvelle règle budgétaire fondée sur un ancrage de la dette à moyen terme. Des progrès satisfaisants ont été accomplis dans le cadre budgétaire à moyen terme, qui inclut une évaluation des risques liés au changement climatique. Les services du FMI encouragent les autorités à s'appuyer sur ces progrès en fournissant des informations complémentaires sur l'incidence des nouvelles mesures et en quantifiant les risques liés au recours accru aux projets de partenariats public-privé (PPP). »

« Pour stimuler la création d'emplois, il convient de mettre en oeuvre une nouvelle approche des politiques actives du marché du travail, en se concentrant sur la main-d'oeuvre perdue dans le secteur agricole en raison de la succession des sécheresses. Il faudrait s'attacher tout particulièrement à encourager la croissance des petites et moyennes entreprises (PME) et à favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur sectorielles. Les services du FMI saluent les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Fonds Mohammed VI pour l'investissement, qui devrait aider les PME à accéder à des financements en fonds propres.

Parmi les mesures susceptibles d'encourager le développement d'un secteur privé plus dynamique, on peut citer le renforcement du soutien apporté aux PME dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement, le renforcement des centres régionaux d'investissement pour leur permettre d'aider les PME à accéder aux ressources financières et techniques nécessaires à leur croissance, ou encore la révision du code du travail, du système fiscal et des cadres réglementaires et de gouvernance afin d'éliminer les distorsions qui incitent les entreprises à rester petites ou informelles. Il sera également nécessaire que la réforme en cours des entreprises publiques vise effectivement à assurer la neutralité du marché entre les entreprises des secteurs public et privé.

« L'équipe du FMI s'est entretenue avec de hauts responsables du gouvernement marocain, à Bank Al-Maghrib, ainsi qu'avec des représentants des secteurs public et privé. L'équipe remercie les autorités marocaines et les autres parties prenantes pour leur hospitalité et pour les entretiens francs et productifs. »