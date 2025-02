Afrique de l'Ouest: BRVM - AGL Côte d'Ivoire réalise la meilleure performance du marché des actions avec une hausse de 6,87% de son cours ce 10 février 2025.

Le titre African Global Logistics (AGL) Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de 6,87% de son cours au terme de la séance de cotation de ce lundi 10 février 2025.

Le cours de cette valeur est passé de 1 310 FCFA la veille à 1 400 FCFA ce lundi 10 février 2025, soit une augmentation de 90 FCFA. Il faut souligner qu'au 3eme trimestre 2024, le résultat net de la société AGL s'était replié légèrement de 0,7% par rapport au 3eme trimestre 2023, avec un niveau de 17,917 milliards FCFA contre 17,986 milliards FCFA au 30 septembre 2023.

La direction de AGL Côte d'Ivoire avait expliqué ce repli par celui du chiffre d'affaires. Celui-ci avait en effet baissé de 0,7%, se situant à 61,657 milliards FCFA contre 62,067 milliards de FCFA au 3eme trimestre 2023.

La baisse du chiffre d'affaires s'était opérée principalement au niveau des activités maritimes (livraison manutention intramuros) et les commodités (transit maritime export et entreposage transit).

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres AGL Côte d'Ivoire (plus 6,87% à 1 400 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 7 390 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 2,56% à 400 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 2,50% à 7 995 FCFA) et BOA Niger (plus 2,40% à 2 350 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,08% à 985 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 1,92% à 5 370 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,45% à 25 130 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 1,33% à 22 200 FCFA) et Orange Côte d'Ivoire (moins 1,13% à 17 500 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est rehaussée, passant de 345,198 millions FCFA la veille à 645,343 millions FCFA ce lundi 10 février 2025.

En revanche, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 65,116 milliards FCFA avec une réalisation de 10 551,905 milliards FCFA contre 10 617,021 milliards FCFA la veille. Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est aussi en baisse de 1,314 milliards, passant de 10 535,125 milliards FCFA la veille à 10 533,811 milliards FCFA ce lundi 10 février 2025.

Du côté des indices, on note une baisse généralisée. C'est ainsi que l'indice BRVM Composite a régressé de 0,61% à 281,33points contre 283,07 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 30 est en baisse de 0,67% à 141,65 points contre 142,61 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a perdu 0,80% à 118,66 points contre 119,62 points la veille.