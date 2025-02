Sénégal: Paiement digital - Uba Sénégal et Keyzen lancent une carte Visa virtuelle

Uba Sénégal, en partenariat avec Keyzen, apporte une innovation dans le paiement digital avec le lancement ce lundi, 10 février 2025, de la carte Visa prépayée gratuite qui est une solution conçue 100% par des sénégalais et destinée aux particuliers, aux marchands et aux entreprises.

Uba Sénégal a lancé la carte Visa virtuelle Keyzen ce lundi 10 février 2025 à Dakar. « Avec Keysen, nous apportons une innovation sur le marché bancaire. Une innovation qui vient répondre à des aspirations, des attentes des clients », a déclaré le directeur général de Uba Sénégal, Julien Kouassi.

A l'en croire, c'est un partenariat qu'il fallait faire avec Keyzen « pour que le client, dans le confort de sa maison, de son bureau, d'un taxi ou autres transports, puise faire ses paiements sans avoir à se déplacer en banque ».

M. Kouassi a souligné qu'ils croient fermement que l'avenir des paiements numériques repose sur la collaboration et l'ouverture aux nouvelles idées. « À travers une approche dynamique et avant-gardiste, nous continuerons à investir dans les technologies les plus avancées, à explorer de nouvelles opportunités et à répondre aux besoins de nos clients de manière toujours plus agile et transparente », s'est-il engagé.

Pour sa part, Mouhamadou Taha Thioye, fondateur et directeur général Keyzen, indique que « cette solution 100% sénégalaise permet aux utilisateurs de régler leurs achats en ligne et d'effectuer des transactions sécurisées partout dans le monde, directement depuis leur smartphone avec une qualité de service et une prise en charge client aux normes internationales ».

Il a confié que l'innovation est que pour avoir une carte Visa le client était obligé d'aller en agence bancaire mais avec Keyzen, il peut se la procurer sans se déplacer, gratuitement. Pour des contraintes réglementaires, M. Thioye a souligné que le plafond, pour la carte Keyzen, est de 1 million de solde, 2 millions pour les transactions journalières et 10 millions pour le mois.

Il ressort des explications faites par les deux partenaires que disponible instantanément via l'application Keyzen, cette carte Visa permet un rechargement simple et rapide via l'application, une sécurité optimale avec un contrôle total depuis l'application (activation, blocage, consultation du solde, historique), une acceptation mondiale, permettant de payer en ligne partout, que ce soit pour l'e-commerce, les abonnements ou les services digitaux.

« Nous sommes fiers de proposer une solution innovante développée localement, qui répond aux défis spécifiques des sénégalais. Grâce à Uba et Keyzen, chacun peut désormais disposer d'un moyen de paiement international fiable et sécurisé, avec une qualité de service premium », a indiqué M. Thioye.

En termes de perspectives, le directeur général de Uba Sénégal a rappelé que celle-ci est présente dans 20 pays dont les marchés vont s'ouvrir à la carte virtuelle Keyzen. « Nous voulons, à l'avenir, lancer cette carte virtuelle dans tous les pays d'Afrique où Uba est présente et au-delà », a conclu M. Kouassi.