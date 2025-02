Tunisie: Le CSS retombe dans ses travers - Objectifs à la baisse

Le CSS continue à perdre du terrain en gâchant des points. La patience et l'optimisme de Lassâad Dridi semblent avoir atteint leurs limites.

Le coup d'arrêt au sursaut, qui avait commencé à être amorcé, que Lassâad Dridi a voulu éviter coûte que coûte, est arrivé après le match nul par 0 à 0 contre la JSO. L'entraîneur des Sfaxiens, qui avait à cœur d'enchaîner avec un troisième succès consécutif suite aux deux victoires sur l'ASG et l'USBG, a fini par se résigner et se rendre à l'évidence. « Les attentes du public dépassent de très loin nos moyens actuels, a- t- il avoué pour la première fois depuis qu'il a débarqué à Sfax en sauveur.

Le potentiel humain est très limité et on ne peut pas faire mieux malgré le potentiel technique de quelques joueurs qui est lui prometteur. Prometteur pour l'avenir mais pas pour l'immédiat. J'ai fait confiance à quelques jeunes talents comme Elloumi Guesmi, Aydi et Mohamed Amine Ben Ali pour être dans la liste des 20 pour ce match. Mais ils ont besoin de temps pour s'intégrer dans l'équipe seniors et s'imposer comme titulaires. On n'a pas d'autre solution pour le moment que d'être patient» .

Le tout pour le tout

Lassâad Dridi avait tellement convoité les trois points contre la JSO qu'il a un peu perdu la boussole dans les dernières vingt minutes afin de les obtenir. Il a dégarni tout son milieu de terrain en faisant sortir tour à tour Elloumi Absi, Zaidi et Traoré pour renforcer l'attaque ( Haj Hassen, Haboubi et Lahmidi ) et a ainsi touché à l'équilibre de son équipe. Non seulement ça n'a pas donné des résultats mais ça a failli coûter la défaite. D'habitude très sobre et assez méticuleux dans ses choix tactiques, Lassâad Dridi a donné l'impression dans le match de dimanche dernier qu'il commence à perdre son sang froid.

C'est un gagneur qui ne se contente pas des petits objectifs comme une place au milieu du tableau en fin de saison. Ce nul face à El Omrane lui a fait perdre deux points très précieux et l'écart ne finit pas de s'agrandir avec le peloton de tête. Il lui reste, certes, la Super Coupe et la Coupe de Tunisie mais au fond de lui-même, il se rend de plus en plus compte qu'il vaudrait mieux pour lui ne pas trop rêver avec un effectif aussi limité et la situation actuelle d'un club géré miraculeusement, administrativement et financièrement, dans l'attente de la désignation d'un nouveau comité de direction provisoire capable de sauver ce qui peut l'être et de remettre un peu d'ordre dans la maison.