Tunisie: 11e festival des agrumes de Hammamet - Un fruit et le peps en sus

La onzième édition du festival des agrumes de Hammamet a retiré dimanche son chapiteau après un week-end riche en émotions. Durant deux jours, artisans, agriculteurs, artistes et visiteurs ont pu découvrir le patrimoine agrumicole de l'une des plus belles stations balnéaires de la rive sud de la Méditerranée. Retour sur un évènement à la fois culturel et agritouristique.

Dans la joie et l'allégresse, le 11e festival des agrumes a connu un franc succès le week-end dernier (les 8 au 9 février 2025), malgré une journée dominicale mitigée et la menace de la pluie. Et pourtant, rien n'a arrêté Salem Sahli et les membres de l'Association d'Education Relative à l'Environnement de Hammamet (Aere-H) pour réussir leur pari.

Entre spectacles de musique contemporaine (groupes de rock et troupes de pop music), ateliers de dessins d'écoliers avec le «Citrus» comme thème, une large palette de produits artisanaux et surtout des délices à la vitamine C (kumquats, sanguines, pomelos, clémentines, mandarines, bigarades, maltaises, etc.), l'organisation de cette fête des agrumes était réglée comme du papier à musique.

Pour cette édition, les organisateurs -- sous le sceau du bénévolat et du volontariat -- ont réussi l'exploit d'offrir aux exposants et aux visiteurs un espace agréablement aménagé avec une série de tentes dressées au pied du fort de Hammamet juste en face de la baie de la Cité, une scène pour des spectacles Rock'n'roll et un imposant chapiteau proposant des ateliers de fabrication de confiture d'orange (douce ou amère) et des étals du producteur au consommateur.

Réputée pour ses citrons, notamment ses mythiques «limes beldi» (limettes, en français) et son «Tronj» (le cédrat qui est l'ancêtre des agrumes, Ndlr), la cité de Hammamet est l'un des bastions des agrumes en Tunisie.

«Une vraie ambiance de festival»

«Honnêtement, j'ai été surpris par l'organisation sans faille qui m'a permis d'exposer mes produits dans les meilleures conditions et mettre en valeur mes variétés de confiture (bergamote, mandarine, pamplemousse, etc.) ainsi que mes fiasques et mes fioles d'eau de fleur d'oranger», souligne l'artisane Rania Mansour-Snoussi. «J'ai sillonné la Tunisie du Nord au Sud et j'ai participé à plusieurs salons et festivals, et j'avoue que ce qu'on a vécu durant ces deux jours ainsi que les échanges avec les visiteurs étaient uniques. Une vraie ambiance de festival !», ajoute-t-elle.

Il faut dire que le degré de satisfaction était aussi palpable chez les festivaliers, comme en témoigne Mohamed Ali Sahli : «Nous étions de passage à Hammamet et voilà qu'on tombe par hasard avec cette fête des agrumes. On a fait nos emplettes avec des produits naturels et artisanaux de très bonne qualité. Dommage que les médias mainstream, notamment les chaînes de TV et les radios n'ont pas relayé l'annonce de ce festival et mis en avant son programme».

Les visiteurs ont pu également goûter aux délices de crèmes glacées à base d'orange ou de citron servies dans la carcasse d'un cédrat ainsi qu'à des bouchées de dégustation de confitures et de marmelades, voire à des morceaux de gâteaux et des chocolats à base d'agrumes, sans parler des litres de jus de maltaises (bien fraîches) pressées sur place et servies dans des gobelets.

Convivialité et proximité

«La convivialité et la proximité sont les deux principaux objectifs de notre festival depuis sa création. Cet évènement est fait pour offrir aux artisanes ainsi qu'aux producteurs une vitrine afin de mettre en valeur leurs produits, tout en ayant un contact direct avec le consommateur», précise le président de l'Association d'Education Relative à l'Environnement de Hammamet (Aere-H), Salem Sahli. «Outre les volets social et économique, pour cette 11e édition, nous avons mis l'accent sur l'aspect éducatif et pédagogique, sans oublier la sensibilisation aux enjeux écologiques et environnementaux qui sont au coeur de la mission de notre association», renchérit-il.

Et pour la douzième édition, la bonne chère, les arts culinaires et la Street Food devraient être l'épine dorsale de ce rendez-vous annuel.

«L'année prochaine, nous allons faire appel à des professionnels des métiers de bouche, des cuisiniers de renommée, des pâtissiers chevronnés, des amateurs des fourneaux, des restaurateurs et des agitateurs de la marmite culinaire en Tunisie. Car la gastronomie est fédératrice», conclut M. Sahli.

Vivement les banquets du festival des agrumes pour croquer à pleines dents les douceurs vitaminées et les plaisirs acidulés d'un fruit plein de peps.