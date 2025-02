Tunisie: ST - Au pied du mur !

Renversé par l'EST au Bardo, le Stade Tunisien n'arrive pas à se dégager et s'extirper de cette période creuse qui l'a vu enchaîner deux parités face à l'ESZ et à l'ESM, puis tomber au Hédi-Naifer face au tenant. Et il va falloir à présent se ressaisir aujourd'hui face au CAB.

Le ST retrouvera donc le CAB, un Onze qui reprend du poil de la bête, qui gravit les échelons et progresse dans la hiérarchie. Cet après-midi, le Stade va s'attaquer à une équipe qui a su se réinventer récemment. Et le Onze à Maher Kanzari va devoir vite reprendre le dessus s'il veut, en fin de compte, se mettre à la dimension de ses rêves et ambitions. Sur ce, il faudra aussi oublier le revers face au leader mais en tirer tout de même les enseignements qui s'imposent. En clair, le Onzes Stadiste a certes une marge de manœuvre mais il ne peut se permettre de brûler un autre joker.

Le grand format face au tenant a donc été éprouvant pour les fans. Ce derby avait pourtant des enjeux identiques pour les deux équipes mais la victoire a finalement souri au plus pondéré et globalement plus harmonieux dans sa composition globale. Samedi dernier, dans son fief, le Stade a beau chercher à remonter son léger handicap au classement, en récupérant les points dilapidés ici et là, il échouera au final dans son entreprise car les joueurs ne se sont tout simplement pas battus comme des lions pour aller chercher la victoire face au tenant. Et même si, en première période, le Stade a poussé lors de ses temps forts, il a manqué de lucidité, de clairvoyance et de discernement pour épingler une EST studieuse et énergique.

Retrouver la maîtrise

A Bizerte, cet après-midi, le Stade doit surtout retrouver cette maîtrise qui en a fait une formation redoutée. Il s'agira aussi de poser davantage le pied sur le ballon, ne pas se montrer trop pressé afin de proprement ressortir le cuir en situation de relance. Avec les mêmes en défense et à l'entrejeu, mais au moyen de quelques nuances en attaque où Kadida pourrait céder sa place à Berrima, Maher Kanzari tentera de monter un Onze qui tienne la route face au CAB. A Bizerte, la seule crainte concerne l'attaque stadiste car le milieu carbure plutôt bien avec surtout la « légion étrangère » composée de Bonheur, Touré et Ndao. Aux avant-postes, il reviendra donc aux Atoui, Mejri et autre Berrima de presser davantage et de s'armer de lucidité à l'approche des buts.

Aujourd'hui, après avoir pourtant réalisé une première moitié de saison exceptionnelle, le Stade Tunisien doit faire tout son possible pour enrayer le cycle actuel et repartir du bon pied, à commencer par renouer avec les trois points en croisant les Cabistes dans leur fief. Viendra ensuite le temps de retrouver l'Espérance dans le cadre de la Supercoupe, prévue pour le 16 février prochain.

Formation probable : Sami Hlel, Hedi Khalfa, Marwen Sahraoui, Adem Arous, Youssef Saafi, Mugisha Bonheur, Yusuf Touré, Amath Ndao, Nassef Atoui, Bilel Mejri, Zied Berrima