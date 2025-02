Tunisie: CAB - Jamais deux sans trois !

En recevant le ST à Bizerte, les Cabistes espèrent enchaîner une 3e victoire d'affilée.

En observant de près le classement des deux équipes, ST et CAB, on peut penser que ce match est celui des extrêmes. Mais quand on sait que, depuis la phase retour, le CAB ne fait que rattraper le temps perdu en enregistrant de bons résultats, il est légitime de croire en ses chances devant le ST. Avec le moral en hausse, les Cabistes mettront toute leur énergie pour remporter un troisième succès de suite.

Et au vu des progrès réalisés, ils en sont capables! La stabilité retrouvée au niveau de la formation leur a permis d'assimiler les automatismes et au fur et à mesure qu'ils jouent, ils s'efforcent de les soigner. On est à des années-lumière avec le jeu approximatif des matches de la première partie de l'exercice. Cette métamorphose du CAB s'est « construite» peu à peu.

Potentiel optimisé

L'entraîneur Sofiene Hidoussi est en train de tirer le maximum de ce que possèdent ses joueurs comme qualités et in fine de les exploiter à bon escient. La titularisation de Momar Diop Seydi et Noreddine Ayende en attaque côte à côte a donné de l'allure à ce compartiment de jeu qui, il n'y a pas si longtemps, constituait le point faible de l'équipe. La rapidité avec laquelle ils remontent le terrain dans la relance ne laisse pas de répit à leurs adversaires directs. Cette façon d'évoluer permet à l'autre attaquant Ahmed Amri, voire Kante, de se retrouver dans des situations favorables dans l'exécution.

Le CAB qui a marqué six buts lors des trois dernières rencontres en est une preuve éclatante! Contre le ST tout à l'heure au Stade 15-Octobre et devant un public « jaune et noir» très fidèle, les camarades de Allala auront une belle aubaine de réaliser la passe de trois! Il va de soi que le staff technique reconduira dans la foulée les mêmes qui ont gagné à Soliman, mais il n'est pas exclu qu'il procède à un éventuel changement de dernière minute pour ménager certains joueurs qui se sont surpassés récemment dans l'aire de jeu. Il y a Rayen Mechergui et Cissoko, notamment, qui ont pris des couleurs avec l'élite et qui peuvent relayer leurs camarades.

Formation probable: Krir- Guessmi- Rhimi- Allala- Akermi- Abdou Seydi- Aymem Amri- Kante- Ahmed Amri -Momar Diop Seydi- Ayende.