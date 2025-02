Sénégal: Disparition de 5 pêcheurs à Rufisque - Les précisions du ministère de la Pêche

Depuis quelques jours, la disparition de 5 pêcheurs de Rufisque défraie la chronique. Le ministère de la Pêche a, à travers un communiqué rendu public, ce lundi 10 février, tenu à apporter certaines précisions.

« Le ministère tient à porter à la connaissance de l'opinion que dès la nouvelle de la disparition à été portée à son attention, les structures compétentes, notamment la DPSP (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches), ont pris toutes les mesures idoines, en exécution des procédures applicables dans ce genre de situation. C'est ainsi que les structures opérationnelles responsables de la recherche et du sauvetage ont été informées. Des moyens aériens et navals ont été mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions pour accéder à des recherches qui malheureusement n'ont pas encore permis de retrouver les disparus », peut-on d'abord lire.

Le ministère rappelle ensuite qu'il est de son devoir que de veiller à la sécurité des pêcheurs et la protection des intérêts de la communauté maritime. Et de poursuivre. « Le ministère appelle à la responsabilité et à la vérité dans les discours publics, particulièrement en cette période difficile pour les familles touchées. Nous restons à l'écoute et ouverts au dialogue pour toute question ou clarification sur cette triste affaire. Le ministère reste en contact avec le représentant de la famille et travaille avec les CLPAs (Conseils Locaux de Pêche artisanale), en toute responsabilité pour qu'une issue heureuse soit trouvée ».