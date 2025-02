Tunisie: Sami Trabelsi revient à la tête de la sélection tunisienne

La Fédération tunisienne de football a annoncé lundi soir 10 février avoir choisi l'ancien international Sami Trabelsi comme nouveau sélectionneur national. Le technicien de 57 ans, avait déjà dirigé les Aigles de Carthage entre 2011 et 2013. Il remplace Faouzi Benzarti dont le contrat avait été résilié en octobre dernier.

La confirmation au poste de sélectionneur de Samy Trabelsi était attendue depuis l'arrivée aux commandes du nouveau bureau fédéral, même si certains de ses membres s'y étaient opposés au départ. Maintenant, c'est chose faite. Trabelsi est en place et aura comme adjoint Hamadi Daou.

Il retrouve la sélection 12 ans après l'avoir quitté lors d'un premier passage entre 2011 et 2013. Passage au cours duquel il a réussi de belles performances comme la victoire au CHAN en 2011 au Soudan, mais subit également quelques échecs, notamment lors des CAN 2012 (quart de finale) et 2013 (premier tour).

Ancien capitaine des Aigles de Carthage, Trabelsi a par la suite émigré au Qatar, où il a exercé pendant 11 saisons à la tête du club Al-Sailiya, avec lequel il a connu plusieurs succès. Trabelsi connaît certes la mentalité des joueurs tunisiens, mais devra s'habituer à celle des nouveaux joueurs, totalement différents de ceux qu'il avait côtoyés entre 2011 et 2013.

Le natif de Sfax se mettra immédiatement au travail, puisqu'il aura à disputer deux matchs importants au cours du mois de mars prochain, face au Liberia et au Malawi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La mission du nouveau sélectionneur est claire : briller lors de la prochaine CAN et emmener ses troupes à la Coupe du monde américaine.