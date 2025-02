Afrique: La participation des femmes dans les sciences pour construire un avenir meilleur pour tous, selon Guterres

« La participation des femmes est essentielle pour bâtir un monde meilleur grâce à la science et à la technologie », a déclaré le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies M. Antonio Guterres dans le cadre de la Journée Internationale des Femmes et des Filles de Sciences.

Célébrée ce 11 février, cette édition marque le 10e anniversaire de ladite journée et le 30e anniversaire de la Déclaration de Beijing et de son Programme d'action. Deux étapes importantes pour la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans le monde.

Selon l’ONU, l'égalité des sexes dans les sciences est essentielle pour construire un avenir meilleur pour tous. Cependant, les femmes et les filles continuent de se heurter à des obstacles et à des préjugés systémiques dans la poursuite de leurs carrières scientifiques.

« J’ai pu constater par moi-même l’incroyable potentiel des femmes lorsque j’enseignais l’ingénierie, et j’ai vu le talent, la créativité et la détermination remarquables d’innombrables femmes de science », a indiqué M. Guterres.

Malheureusement, « les femmes ne représentent qu’un tiers des scientifiques dans le monde », a-t-il déploré. Le Secrétaire général de l’ONU a ainsi condamné le fait que les femmes soient « privées de financements adéquats, de possibilités de publication et de postes de direction dans les universités ».

A l’en croire, les femmes et les filles ont encore d’innombrables obstacles à surmonter pour faire carrière dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM).

Pour combler ce fossé entre les hommes et les femmes dans le domaine des sciences, « il faut tout d'abord briser les stéréotypes, promouvoir des modèles qui puissent servir d'inspiration aux filles, soutenir l'avancement des femmes à travers des programmes ciblés et favoriser des environnements inclusifs grâce à des politiques et des actions qui encouragent l'inclusion, la diversité et l'égalité entre les sexes ».

Car, comme l’a si bien indiqué M. Antonio Guterres, « plus les femmes sont exclues des STIM, plus nous limitons notre capacité collective de relever les défis urgents qui se posent dans le monde, qu’il s’agisse des changements climatiques, de la sécurité alimentaire, de la santé publique ou de la transformation technologique ».

Par conséquent, il plaide pour que les femmes aient la même chance que les hommes de développer leurs capacités scientifiques, et ce dans tous les autres domaines.

Ainsi, il a mentionné l’élargissement des programmes de bourses d’études, de stage et de mentorat afin d’ouvrir aux femmes la porte des STIM.

A cela, il a ajouté le fait de créer dans ce secteur des lieux de travail qui attirent et retiennent les femmes et dans lesquels elles peuvent progresser, d’encourager les filles à s’engager sur la voie des STIM dès leur plus jeune âge, de promouvoir, dans les médias, le leadership des femmes dans le domaine de la science dans le but de venir à bout des stéréotypes de genre.

A l’heure actuelle, il est crucial de donner aux femmes et aux filles l’opportunité et les moyens nécessaires d’accéder et de participer pleinement aux activités scientifiques et techniques et à l’innovation pour mettre fin aux stéréotypes de genre et promouvoir l’autonomisation des femmes.