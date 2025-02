Congo-Brazzaville: Gestion des déchets plastiques - Juste Désiré Moundélé en visite à Induco

Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Moundélé, accompagné du directeur de l'Assainissement, Yvon Kaba, a effectué une descente de terrain le 10 février à la société Industrie du Congo (Induco).

La visite a eu pour objectif d'explorer les opportunités de collaboration pour une meilleure gestion des déchets plastiques et leur intégration dans une économie circulaire. Juste Moundele a souligné l'importance de différencier les déchets de la simple saleté, insistant sur le fait que « nous produisons plus de la saleté que des déchets. Mais les déchets, si on les trie, peuvent être réutilisés, notamment le plastique qui peut entrer dans le cycle de production ».

L'échange avec le président d'Induco a notamment porté sur la possibilité d'utiliser les déchets plastiques issus de tout le pays pour alimenter le processus de production de l'usine. Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large d'encourager le tri et la réutilisation des déchets afin de réduire leur impact environnemental.

Une industrie écoresponsable et créatrice d'emplois

Induco emploie directement plus de 700 Congolais et joue un rôle-clé dans la transformation des déchets plastiques en divers produits tels que des mousses, des accessoires ménagers et des composants pour chaussures. Le ministre n'a pas manqué de saluer cet engagement en déclarant que « C'est une très bonne chose, sans compter les emplois indirects que cela génère ».

En mettant en avant l'aspect écoresponsable de l'entreprise, Juste Désiré Moundélé a exprimé son souhait de nouer des partenariats avec ce type d'initiatives afin d'encourager une gestion durable des déchets.

Vers une gestion plus efficace des déchets ménagers

Le ministre a également abordé la nécessité d'instaurer un système plus structuré de collecte des déchets à l'échelle des ménages. Il a notamment évoqué l'idée que « chaque ménage doit avoir son bac à ordures » et a exploré avec les responsables d'Induco la possibilité de recycler certains emballages importés en fûts pour les transformer en bacs à ordures.

Cette approche s'inscrit pleinement dans une dynamique d'économie circulaire, où les déchets ne sont plus considérés comme des rebuts, mais comme des matières premières pouvant être réintégrées dans le circuit économique. « À la fois, ils peuvent absorber le déchet pour le recycler et le réinjecter dans l'économie, et nous pouvons aussi récupérer une partie de ces emballages pour les transformer en bacs à ordures », a précisé le ministre.

Cette visite a permis de mettre en lumière les perspectives de collaboration entre l'État et le secteur privé dans le domaine de la gestion des déchets. Le ministre a conclu son intervention en saluant l'implication des travailleurs d'Induco. « Nous avons passé un très beau moment, en voyant des Congolais formés en train de travailler de manière responsable », a relevé Juste Désiré Moundélé.

En renforçant les initiatives de recyclage et en sensibilisant la population à la nécessité du tri des déchets, cette démarche pourrait contribuer à l'assainissement des villes congolaises tout en favorisant l'essor d'une économie durable.