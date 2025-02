Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN a célébré ses quatre ans d'existence

Les quatre années d'existence de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) ont été célébrées le 5 février, dans la commune de Kintélé, au Nord de Brazzaville, en mettant en exergue la démarche qualité, la recherche et l'innovation scientifique.

Le thème retenu pour le quatrième anniversaire de l'alma mater a été « Vers une dynamique de la démarche qualité, de la recherche et de l'innovation à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso ».

En quatre années d'existence, l'UDSN a su s'imposer comme un acteur incontournable de l'enseignement supérieur en République du Congo. Elle a fait des progrès significatifs dans de nombreux domaines, particulièrement dans le renforcement de la qualité de l'enseignement supérieur, l'amélioration des infrastructures ainsi que l'encouragement de l'innovation et de la recherche.

Afin de discuter des enjeux actuels et futurs de la science et de la technologie ainsi que leur contribution à la résolution des défis socio-économiques, une conférence a été animée par le Pr Ngou-Malima du Gabon sur le thème « De l'innovation et de la recherche scientifique », en présence des experts et chercheurs.

Prenant la parole à son tour, le président de l'UDSN, le Pr Ange Antoine Abena, a souligné l'importance de cette dynamique de qualité de l'enseignement, en précisant que cette université s'efforce d'être à la pointe de l'éducation et de la recherche en Afrique centrale.

Il a fait également l'éloge des partenariats signés avec des institutions académiques internationales ainsi qu'avec des entreprises locales pour favoriser l'émergence des idées novatrices. « Nous allons poursuivre le processus d'évaluation interne de nos offres de formation de licences que nous espérons soumettre auprès du Cames à partir de novembre 2025. Nous espérons avoir seize maîtres assistants en juillet », a-t-il déclaré.

S'exprimant à la faveur de cette célébration, la ministre de l'Enseignement supérieur, Delphine Édith Emmanuel, a salué l'initiative de l'UDSN d'encourager l'innovation et la recherche. Elle a rappelé que l'enseignement supérieur et la recherche doivent aller de pair pour répondre aux besoins du pays en matière de développement durable.

Selon la ministre, l'UDSN est appelée à continuer de jouer un rôle crucial dans la formation de talents capables de répondre aux défis contemporains, notamment dans les secteurs de la santé, des technologies de l'information, de la communication, et de l'environnement.

La célébration des quatre ans de l'UDSN a été aussi un moment de renforcer les liens entre elle, les institutions politiques et les entreprises grâce à son engagement pour la recherche, l'innovation et la qualité de l'enseignement. « L'Université Denis-Sassou-N'Guesso bénéficie de plusieurs avantages liés à la multiplication des partenariats nationaux et internationaux.

Je souhaiterais de relever le partenariat avec la société Soremi qui non seulement va permettre à l'UDSN de recevoir des appuis multiformes mais surtout aux étudiants les plus méritants de bénéficier des bourses d'études et de stages de perfectionnement », a indiqué la ministre.

Notons que l'UDSN compte quatre établissements, notamment la Faculté des sciences appliquées, l'Institut supérieur de sciences géographiques, environnementales et aménagement, l'École de mines, de l'hydraulique et de l'énergie, et l'Institut supérieur d'architecture, urbanisme bâtiment et travaux publics.

Les festivités des quatre ans de l'UDSN ont été rehaussées de la présence également du ministre Rigobert Maboundou, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique.