Congo-Kinshasa: Le Gouvernement annonce la gratuité des soins de santé pour les militaires !

A la Cité de l'Union Africaine, la Première Ministre Judith Suminwa a présidé, vendredi 7 février 2025, sur instruction du Président Félix Tshisekedi, la trente et unième réunion du Conseil des Ministres. A l'issue de cette rencontre, plusieurs mesures ont été annoncées, dont démarrage, dans les tout prochains jours, de la gratuité des soins de santé pour tous les militaires et leurs dépendants. De même, le Gouvernement a annoncé la prise en charge, des militaires nouvellement recrutés pour leur permettre de défendre, dans leurs meilleures conditions, l'étendue et la souveraineté de l'étendue du territoire national.

"A la suite de cette situation, le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale a organisé la campagne de don de sang en faveur de nos vaillants soldats FARDC et nos compatriotes blessés du Nord-Kivu/Goma, du 30 janvier au 07 février 2025. Le Gouvernement travaille également à rendre gratuit l'accès aux soins pour tous les militaires et leurs dépendants ainsi que le lancement pour la prise en charge de militaires nouvellement recrutés et leurs dépendants et, à activer le Plan d'action de l'incident : Afflux massif des blessés de guerre dans l'Est de la RDC.

Les stratégies de mise en oeuvre retenues ont été expliquées. Abordant la situation épidémiologique du pays, avec un accent particulier sur le Mpox, il a indiqué que la tendance à la quatrième semaine est marquée par une diminution de cas suspects passant de 2.707 à 1.842.

Le dispositif de riposte produit des effets positifs", a indiqué, dans le compte rendu du Conseil, le Ministre des PTNTIC, Augustin Kibassa, au nom du Porte-parole du Gouvernement, empêché par d'autres urgences de l'Etat.