Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - Le Gouverneur Jean-Paul Mbwebwa suspend trois administrateurs de territoire

Le Kasaï-Oriental, une province située au centre de la République Démocratique du Congo, traverse une période de turbulences administratives suite à la suspension de trois de ses administrateurs de territoire. Cette décision, prise par le Gouverneur Jean-Paul Mbwebwa, a été officialisée par des arrêtés dont les copies ont été diffusées mardi dernier.

Les administrateurs concernés sont ceux des territoires de Katanda, Miabi et Kabeya Kamwanga. Chacun d'eux fait face à des accusations graves qui ont conduit à leur suspension.

L'administrateur de Katanda, Aaron Mbuyi Bukasa est suspendu pour plusieurs raisons notamment : la violation des lois sur la cooptation des chefs coutumiers au sein de l'Assemblée provinciale ; insubordination manifeste aux instructions du Ministre provincial en charge de l'Intérieur, de la sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumière ; déplacement anarchique du chef-lieu de son territoire ainsi que son bureau administratif vers sa résidence privée à Mbuji-Mayi, ce qui est considéré comme une décision inappropriée ;

la reconnaissance d'un chef coutumier dans le groupement de Bakwa Kanda Bena Nyemba sans consulter l'autorité provinciale compétente ; la création d'un village en juxtaposition avec celui des Bakwa Musuyi dans le secteur de Tshitolo, ce qui a soulevé des préoccupations quant à la gestion des territoires et des communautés locales.

L'administrateur de Kabeya Kamwanga, Willy Mulamba Mbiye, est également sous le coup de sanctions pour des motifs similaires : la violation des lois sur la cooptation des chefs coutumiers, comme son homologue de Katanda, il est accusé de ne pas respecter les lois en vigueur concernant la cooptation des chefs coutumiers ; l'incompétence, bien que les détails spécifiques de ces accusations n'aient pas été divulgués dans les documents officiels.

Par ailleurs, Pierre Tshibasu Bashiya administrateur de Miabi, est quant à lui suspendu pour la prise des décisions unilatérales, mettant en mal la cohabitation intercommunautaire.

Ces suspensions soulèvent des questions importantes sur la gouvernance et la gestion des affaires coutumières dans la province. Elles mettent en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités locales dans le respect des lois et des us et coutumes. De plus, elles pourraient avoir des répercussions sur la stabilité sociale et politique dans ces territoires, en particulier dans un contexte où la cooptation des chefs coutumiers joue un rôle crucial dans la médiation des conflits et la gestion des ressources locales.