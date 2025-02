Congo-Kinshasa: Ni apocalypse, ni balkanisation du pays, Patrick Muyaya - 'La priorité pour nous, c'est de desserrer l'étau sur Goma'

Le Gouvernement de la République, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, continue à déployer des efforts inlassables et des stratégies poussées pour rétablir la paix et la stabilité dans l'Est de la RDC. Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a réitéré cet engagement hier, lundi 10 février 2025, au cours d'un briefing tenu, comme d'habitude, à la RTNC. Devant la presse, il a indiqué que l'urgence absolue, pour l'heure, au niveau du Gouvernement, c'est de parvenir à sortir la ville de Goma, province du Nord-Kivu, des griffes de l'ennemi, du reste identifié comme étant le Rwanda, et de relancer le fonctionnement des services publics.

« La priorité pour nous, c'est de desserrer l'étau sur Goma et de nous assurer qu'il y a un minimum de sécurité qui permette la relance optimale des services publics. Il faut s'assurer que les populations continuent à bénéficier des services... Cette réunion qui viendra et précisera les modalités de contrôle du cessez-le-feu qui a été décrété, permettra dans le cadre des mécanismes qui sont prévus de faire le rapport.

Et, nous nous assurerons du suivi. L'essentiel pour nous, c'est de nous assurer que l'aéroport de Goma va être opérationnel pour déverrouiller toute cette partie du pays et que pour ceux qui ont des besoins urgents, notamment pharmaceutiques, puissent y avoir accès. Vous avez vu que les évènements de Goma ont aussi été marqués par les pillages notamment des entrepôts de la CICR. Donc, il y a un besoin de rétablir cette ligne de vie », a indiqué le Ministre Patrick Muyaya.

Mobilisation générale contre l'agression

L'exercice de redevabilité tenu ce lundi avait, entre autres, pour objectif de donner la lumière sur l'évolution du front diplomatique voire judiciaire en rapport avec la situation de l'Est de la RDC. Le Ministre Patrick Muyaya a rappelé les différentes résolutions issues du sommet extraordinaire conjoint de la Communauté des Etats d'Afrique Australe (SADC) et la Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC), tenu du 7 au 8 février dernier à Dar es Salaam, en Tanzanie.

Il a également mis en lumière la position exprimée par la Communauté Economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC), lors de sa rencontre organisée la semaine dernière à Malabo, en Guinée équatoriale, sur l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Patrick Muyaya Katembwe a aussi rappelé la résolution prise par le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies à Genève, en Suisse, où il a porté la voix de la RDC et dénoncé, sans réserve, les crimes perpétrés par le Rwanda.

Pour le Porte-parole du Gouvernement, toute cette mobilisation à grande échelle démontre à suffisance une volonté commune exprimée pour la cause de la paix en RDC. Il a indiqué que la partie congolaise continuera à assumer ses responsabilités pour s'assurer que les lignes bougent. « Le schéma est connu. Nous avons un problème avec le Rwanda qui est l'agresseur, d'une part.

Il y a, d'autre part, un problème avec les groupes armés dont les supplétifs du Rwanda. C'est des questions qui sont traitées à des niveaux différents. De toute évidence, notre position à ce sujet est restée la même. Il ne faut pas donner une prime à ceux qui tuent. Qui n'a pas été ému de voir des images qui nous arrivent de Goma ?

Vous pensez que les congolais qui sont utilisés aujourd'hui par les rwandais, dans leur for intérieur, sont contents ? Si le Président rwandais était venu le 15 décembre 2024 à Luanda, nous aurions eu cette situation ? De toutes les façons, il s'est montré comme obstacle pour la paix, il a voulu montrer que le schéma qu'il préfère c'est la violence. Nous savons aussi que son souci permanent, c'est de garder la main sur nos richesses.

C'est ce pourquoi, aujourd'hui, le monde entier s'est levé contre lui. L'adoption à l'unanimité de notre résolution à Genève est une parfaite illustration de la série de condamnations que vous avez entendues. Lui-même, il est sous pression et contraint à venir pour que nous allions vers la paix.

De toutes les façons, s'il n'y arrive pas, il n'y aura pas seulement des sanctions qui lui tomberont à l'international, mais il y a tous les congolais du monde entier qui sont mobilisés. Vous avez vu dans les capitales belge, française... même au Brésil, les congolais se mobiliser, c'est la réponse que nous allons y apporter », a affirmé, dans un élan de sérénité, le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe...