Congo-Kinshasa: Est du pays - La Chine exprime sa solidarité et son soutien aux efforts des autorités congolaises

L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert de ses supplétifs du M23/AFC, ne laisse aucun pays partenaire indifférent. Ce lundi, 10 février 2025, le président du Sénat, l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu, dans son cabinet de travail, au Palais du Peuple, le nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en poste en RDC, M. Zhao Bin. Ce diplomate chinois est venu exprimer de vive voix le soutien de son pays à la RDC dont la souveraineté et l'intengibilité des frontières doivent être respectées. Outre la situation sécuritaire, la coopération stratégique et parlementaire entre les deux pays était au centre des échanges.

« Nous avons échangé sur la situation dans l'Est de la RDC. Nous avons, à ce sujet, exprimé notre pleine solidarité mais aussi notre soutien aux efforts congolais dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale », a déclaré Zhao Bin.

A en croire le diplomate chinois, cette visite a constitué aussi une occasion de venir transmettre au speaker du Sénat de la RDC, les salutations cordiales et les voeux de Nouvel an du président de l'Assemblée nationale populaire de Chine qui souhaite renforcer les relations de coopération entre les institutions législatives de deux pays.

Les deux personnalités ont, en outre, orienté leurs entretiens sur la coopération entre les deux Nations dans le cadre du partenariat stratégique et de coopération globale.

« Nous avons surtout mis l'accent sur le rapprochement de la coopération parlementaire entre le Sénat congolais et l'Assemblée nationale populaire de Chine, à plusieurs niveaux notamment, au niveau du groupe d'amitié et au niveau des institutions spécialisées », a conclu le diplomatie chinois.

Il faut, par ailleurs, noter que la Chine avec ses investissements continus et son engagement envers le développement durable, joue un rôle clé dans la prospérité de la RDC. En alliant exploitation minière, infrastructures et respect de l'environnement, elle se positionne comme un modèle de coopération stratégique gagnant-gagnant entre les deux pays. La Chine est prête à mener la RDC vers un avenir prospère et durable, en mettant l'accent sur le bien-être des générations futures.