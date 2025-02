Congo-Kinshasa: Linafoot - Le championnat reprend le 15 février dans les différents sites, excepté les zones en conflits

La 30ème édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), suivra bel et bien son cours normal avec toutes les phases jusqu'au sacre du champion. Les matches reprennent le 15 février prochain avec la suite et fin de la phase classique, qui sera suivi immédiatement de la phase de play-off à partir du mois d'avril, dans des différents sites, excepté les zones en conflits.

La Fédération congolaise de football association (Fecofa), la Ligue nationale de football (Linafoot) et les dirigeants des clubs de la Ligue 1&2, ont pris cette décision, samedi, à la clôture des travaux de la réunion tripartite convoquée par l'organe faitier du football congolais que dirige Dieudonné Sambi Nsele Lutu.

Pendant trois jours, les dirigeants du football congolais réunis en commission ad-hoc, ont résolu de reprendre le championnat une semaine, avec la phase retour du tour classique qui se disputera du 15 février au 15 avril dans tout le reste du territoire national, sauf dans le grand Kivu.

Après cette étape qui prendra deux mois, suivra directement les play-offs et play down qui sont programmés d'avril au 15 juin seulement dans les deux sites, à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Le calendrier du championnat sera publié dès ce lundi par l'entité organisatrice, la Linafoot.

L'AS Dauphin Noir, Etoile du Kivu et OC Bukavu Dawa qui sont dans les zones en conflits, se voient obliger de ne plus poursuivre le championnat. La saison s'arrête là pour eux.

Dauphin Noir toujours dans sa permanence à Goma

La direction de communication de l'AS Dauphin noir de Goma, victime de la guerre, a communiqué mercredi dernier, demandant à ses joueurs et membres du staff technique de continuer à rester dans les différentes permanences de l'équipe jusqu'à ce que la situation s'améliorer dans la ville.

Le club est dans toute son émotion, et se dit incapable de suivre ses membres qui se déconnectent de son périmètre, et ne peut prendre en charge que ceux qui sont restés à la permanence.

Par ailleurs, il a annoncé qu'en dépit du carnage orchestré dans la ville par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, tous les membres de l'équipe sont sortis indemnes : « suite à la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de notre pays, particulièrement dans la ville de Goma, notre fief, nous tenons à remercier Dieu et chacun de vous pour vos prières, grâce auxquelles tous les joueurs, membres du staff et comité sportif présents à Goma, en sommes sortis indemnes ».

Au classement de la 30ème édition de la Ligue nationale de football en cours, l'AS Dauphin Noir occupe la 5ème place avec 19 points en 12 matches joués. Une bonne saison pour l'équipe de Goma qui a enregistré jusque-là, 6 victoires, 5 matches nuls et une seule défaite.