Afrique: L'Angola participe au Sommet sur l'intelligence artificielle

Luanda — L'Angola participe, depuis lundi, à Paris, en France, au Sommet pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle, un événement de haut niveau promu par le gouvernement français.

Représentant le président de la République, João Lourenço, le ministre d'État et chef de la maison civile du président, Adão de Almeida, participe au sommet, qui se termine ce mercredi, devant une délégation.

La rencontre réunit d'importantes personnalités de la scène politique, technologique et commerciale mondiale, notamment le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le vice-président des États-Unis, JD Vince, et plusieurs PDG des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

La première journée a été consacrée à l'interaction et à l'approche technique, tandis que ce mardi a lieu l'événement de haut niveau, avec les séances d'ouverture et de clôture dirigées par le président français Emmanuel Macron.

En marge de la rencontre, le président Emmanuel Macron a offert un dîner au Palais de l'Élysée aux chefs d'État, aux dirigeants d'organisations internationales et aux représentants des gouvernements de plusieurs pays.

Le Sommet se déroule dans un contexte d'exploration des opportunités d'adoption de politiques publiques et de réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Angola, un sujet de plus en plus pertinent aujourd'hui.