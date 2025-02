Angola: L'AN salue la figure de Sam Nujoma

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) a considéré lundi, à Luanda, Sam Nujoma comme un révolutionnaire convaincu, un homme politique fidèle aux principes panafricanistes et un défenseur intransigeant de la liberté et de l'identité culturelle des Namibiens et des peuples africains.

Dans une note de condoléances envoyée à l'ANGOP, le Parlement angolais exprime ses plus sincères condoléances au peuple namibien pour le décès physique du premier président de la République de Namibie, Samuel Daniel Shafiishuna "Sam Nujoma", survenu samedi à Windhoek, à l'âge de 95 ans, victime de maladie.

Pour l'AN, l'ancien leader est un personnage essentiel de l'histoire de la lutte anti-apartheid et anticolonialiste de son peuple.

Sa mort, survenue le 8 février de cette année, a ému non seulement le peuple namibien mais tout le continent africain et le monde, par la leçon d'une vie humble et une ferme conviction dans les principes en faveur de la paix, de la liberté et du développement des peuples africains, lit-on dans le document signé par la présidente de l'AN, a indiqué Carolina Cerqueira.

Cet événement malheureux, explique-t-elle, qui a particulièrement choqué le peuple d'Afrique australe, prive la Namibie du père fondateur de la nation et la région d'Afrique australe de l'un des plus grands bastions de la lutte pour l'autodétermination.

Rappelons que, depuis les années 1960, avec la fondation de la SWAPO et le début de la lutte armée, il s'est affirmé comme un véritable fils de l'Afrique et en tant que membre fondateur de la SADC, il a laissé des traces indélébiles sur le processus d'intégration et de progrès de la région de l'Afrique australe.

L'AN est solidaire avec les frères de la République de Namibie, la famille et les amis distingués du défunt, réaffirmant ses plus sincères condoléances et sa solidarité avec les parlementaires et tout le peuple namibien.

Sam Nujoma

Né le 12 mai 1929 dans une famille d'agriculteurs, Sam Nujoma était l'aîné de 10 enfants. À l'âge de 17 ans, il a quitté le village reculé du nord où il vivait pour s'installer dans la ville portuaire de Walvis Bay, à l'ouest.

Il prend rapidement conscience des discriminations envers les Noirs et devient rapidement syndicaliste, suivant des cours du soir où il rencontre des militants indépendantistes.

Contraint à l'exil en 1960, d'abord au Botswana, puis au Ghana et aux États-Unis, il doit laisser derrière lui sa femme et ses quatre enfants.

À la tête de l'Organisation des peuples du Sud-ouest africain (SWAPO), il lance la lutte armée en 1966. La guerre pour l'indépendance coûtera plus de 20 000 vies.

Lorsqu'il est devenu président, Sam Nujoma a refusé de créer une commission pour examiner les atrocités commises pendant les 23 ans de conflit entre la SWAPO et les escadrons de la mort pro-sud-africains.

Après avoir pris sa retraite de la politique, il est retourné à l'école et a obtenu une maîtrise en géologie, convaincu que les montagnes de Namibie regorgeaient de richesses minérales inexploitées.