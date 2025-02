Afrique: Le PNUD exprime son engagement pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'UA

Addis Ababa — Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a exprimé son engagement continu à soutenir la mise en oeuvre de l'Agenda 2063, le cadre stratégique de l'Union africaine pour parvenir à une Afrique prospère, intégrée et pacifique d'ici 2063.

Le 38e sommet de l'Union africaine (UA) se tiendra les 15 et 16 février 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie, et réunira les chefs d'État et de gouvernement des 55 États membres de l'UA, ainsi que des dirigeants d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales (ONG) et du secteur privé.

Sous le thème "Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers les réparations", le sommet se concentrera sur l'avancement de la justice réparatrice et la promotion de la guérison raciale à travers le continent.

Par l'intermédiaire de son Centre de services régional pour l'Afrique (RSCA), le PNUD aligne ses efforts sur les priorités et les aspirations de l'UA, en tirant parti de son expertise et de ses ressources pour relever les défis les plus pressants du continent.

Le sommet de l'UA constitue une plateforme essentielle pour le PNUD, qui peut y présenter ses initiatives et ses solutions innovantes.

Le PNUD a annoncé plusieurs événements parallèles qu'il prévoit d'organiser en marge du sommet de l'UA de cette semaine.

Ces événements sont axés sur les diverses initiatives de développement menées par le PNUD en partenariat avec l'Union africaine et d'autres partenaires.

L'un des principaux ordres du jour du 38e sommet de l'UA devrait être l'Agenda 2063, le plan directeur de l'Afrique pour transformer le continent en une puissance mondiale de l'avenir.

L'Agenda 2063 est le cadre stratégique du continent qui vise à atteindre son objectif de développement inclusif et durable et constitue une manifestation concrète de l'élan panafricain pour l'unité.