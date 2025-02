Ethiopie: La réunion technique et politique sur l'architecture africaine de paix et de sécurité se poursuit à Addis-Abeba

Addis Ababa — L'Architecture africaine de gouvernance (AGA) et l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) entreprennent aujourd'hui une réunion technique et politique à Addis-Abeba.

Cette réunion permettra à la plateforme de planifier les activités phares de 2025 et la mise en oeuvre des résultats de 2024.

Elle devrait également permettre de renforcer la synergie et la coordination au sein de la plateforme et d'interagir avec les partenaires.

L'ambassadeur Bankole Adeoye, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité et rapporteur de la CUA pour l'AGA-APSA, et la représentante permanente du Sud-Soudan, présidente du sous-comité des droits de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance du COREP, l'ambassadrice Natalina Edward Mou, participent à la réunion.

L'architecture africaine de paix et de sécurité (APSA) est un ensemble d'institutions, de lois et de processus visant à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique.

L'APSA est également conçue autour d'un cadre de structures, d'objectifs, de principes et de valeurs, ainsi que de processus de prise de décision qui traitent de la prévention, de la gestion et de la résolution des crises et des conflits, ainsi que de la reconstruction et du développement post-conflit sur le continent.

Le protocole du Conseil de paix et de sécurité (CPS), adopté en juillet 2002 à Durban et entré en vigueur en décembre 2003, définit les différents éléments de l'APSA et les responsabilités qui leur sont associées. Par la suite, d'autres documents ont été établis pour améliorer et rationaliser la mise en oeuvre de l'APSA.

Au coeur de l'APSA se trouve le CPS, qui est soutenu dans l'accomplissement de son mandat par plusieurs structures clés, notamment la Commission, le Groupe des Sages, le Système continental d'alerte rapide (CEWS), la Force africaine en attente (FAA) et le Fonds pour la paix.