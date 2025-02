Ile Maurice: Un récidiviste de 30 ans compte 32 condamnations pour vol

Jean Rivano Pitchen, un suspect qui fait l'objet d'une accusation provisoire de larceny with external breaking, a essuyé un revers en cour dans le cadre de sa demande de remise en liberté sous caution. Le prévenu est passé aux aveux, admettant avoir volé des objets d'une valeur supérieure à Rs 3,3 millions. Cependant, malgré ses aveux, la magistrate Ashmi Nuchchady, qui a examiné sa demande de remise en liberté, a estimé, dans un jugement rendu la semaine dernière, que la prolongation de sa détention l'emportait sur sa présomption d'innocence. Elle a justifié sa décision par le fait que le suspect de 30 ans comptait déjà 32 infractions similaires à son actif, ce qui laisse supposer une propension à la récidive.

L'affaire a été examinée en cour de Pamplemousses, où l'enquêteur principal a expliqué que la demande de libération sous caution était largement contestée en raison du risque élevé de récidive. Parmi les éléments essentiels présentés par l'enquêteur, on peut citer le fait que le 29 juillet 2024, un vol d'une valeur de Rs 3 354 667 a été signalé au poste de police de Triolet. Le lendemain, Jean Rivano Pitchen a été arrêté et a avoué son implication dans les faits qui lui étaient reprochés. Les objets volés ont été retrouvés en sa possession et ont été remis aux autorités policières par ses soins.

Les éléments du dossier laissent également transparaître un tableau inquiétant concernant le passé criminel du demandeur. Selon son casier judiciaire, ce dernier a été condamné à 32 reprises pour des infractions similaires, la plus récente condamnation datant du 10 août 2023, toujours pour vol. De plus, il est en liberté sous caution pour un vol commis avant cette affaire. «En dépit de la présomption d'innocence à l'égard de la dernière accusation, son passé criminel et ses aveux dans cette affaire en particulier, soulignent une tendance persistante à commettre des délits, malgré les condamnations précédentes», a observé la magistrate Nuchchady. Elle a souligné que bien qu'il ait été libéré sous caution pour un précédent vol, Jean Rivano Pitchen a, de nouveau, été arrêté pour une infraction similaire. Cette récidive témoigne du non-respect des conditions de sa libération, renforçant les arguments en faveur de sa détention.

Compte tenu de l'ensemble des éléments de l'affaire, la magistrate a estimé qu'il existait un véritable intérêt public à maintenir Jean Rivano Pitchen en détention et que sa libération sous caution n'était pas justifiée, eu égard à son historique criminel et au risque de récidive manifeste. La cour a demandé aux autorités responsables des enquêtes et des poursuites d'accélérer les démarches pour traduire le suspect en justice sous une accusation formelle.