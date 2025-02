Ile Maurice: Adieu à un artiste éternel

L'artiste Ismet Ganti s'est éteint ce lundi à l'âge de 77 ans, laissant derrière lui un vide immense dans le monde artistique mauricien. Sa disparition a suscité une vague d'émotions, et de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment par Paul Bérenger et d'autres personnalités culturelles. Ce mardi 11 février, un dernier hommage lui a été rendu chez lui, à Saint-Pierre, où amis, proches et figures du monde artistique se sont réunis pour lui dire adieu. Tous partageaient un même sentiment : la reconnaissance.

Originaire de Saint-Pierre, il était une figure incontournable de l'art contemporain, un écrivain sensible et un musicien inspiré. Ismet Ganti n'était pas seulement un artiste, mais aussi un mentor et un homme de sagesse, toujours prêt à guider et inspirer. Larmes et émotions étaient palpables alors que son épouse, ses proches et ses amis lui faisaient leurs derniers adieux. Ses oeuvres, témoignant de son génie et de sa passion, resteront à jamais gravées dans l'histoire de l'art mauricien. Ismet Ganti a été incinéré dans l'intimité familiale à Circonstance, mais son héritage, lui, ne s'éteindra jamais.

Quelques jours avant sa disparition, Ismet Ganti célébrait son 77e anniversaire, le 6 février, en inaugurant son exposition Pangée au Caudan Arts Centre, à Port-Louis. Un événement devenu aujourd'hui un dernier témoignage de son talent, qui se poursuivra jusqu'au 26 février, permettant aux visiteurs de plonger une dernière fois dans l'univers de ce créateur passionné. Issu d'une famille d'artistes, il partageait son amour pour les arts plastiques avec son frère, le regretté Firoz Ganti. Dès son plus jeune âge, Ismet exprimait une sensibilité artistique marquée. L'une de ses premières oeuvres, datant de 1956, lorsqu'il n'avait que huit ans, fait partie de sa collection. Sa carrière a débuté en 1970, avec des oeuvres influencées par le pop art, avant d'embrasser les courants de l'art conceptuel. Son travail minutieux et profond se reflète notamment dans son impressionnant assemblage de boîtes en carton, un projet qui dura 23 ans, de 1975 à 1998.

Parallèlement à sa carrière artistique, Ismet Ganti a oeuvré pour la culture à travers son engagement en tant que Welfare Officer à la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill et comme responsable de la galerie municipale Max Boullé. En 2021, à 73 ans, il publia son premier recueil de poésies, preuve de son insatiable désir de création.