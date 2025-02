Ile Maurice: Des retards sur certains tronçons, mais une livraison prévue en août

La deuxième phase du projet de liaison La Vigie-La Brasserie-Beaux Songes devrait être finalisée en août. L'annonce a été faite par le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, lors d'une visite de chantier, le 5 février, en compagnie de plusieurs ministres, parlementaires et techniciens.

Cette visite a permis de faire le point sur l'avancement des travaux à plusieurs endroits, notamment au rond-point d'Henrietta, au pont d'Holyrood à Vacoas, au rond-point de Pierrefonds et à la déviation de Flic-en-Flac. À Henrietta, le ministre a échangé avec les habitants et pris note de leurs préoccupations liées aux nuisances du chantier. Il a assuré que des mesures seraient prises pour limiter les désagréments et préserver la quiétude des riverains.

Retards et ajustements

Le ministre a évoqué les difficultés rencontrées pour l'acquisition de terrains au niveau du pont d'Holyrood, retardant le projet. Des accords ont néanmoins été trouvés avec les propriétaires fonciers, permettant la reprise des travaux. Concernant le rond-point de Pierrefonds, des modifications ont été apportées à la conception du pont, entraînant un retard dans l'exécution. Toutefois, l'option finalement retenue a permis une économie de Rs 60 millions.

Par ailleurs, la phase 2 du projet sera prolongée jusqu'au cimetière de Flic-en-Flac, facilitant l'accès aux localités de Palma, Bassin, Solférino et Flic-en-Flac. Une future connexion entre Tamarin et Flic-en-Flac est également envisagée via une route existante appartenant au groupe Medine.

Un projet à Rs 1,3 milliard

Estimée à Rs 1,3 milliard, cette deuxième phase s'étend sur 9,5 km et prolonge La Marie Road (B102) à La Marie, traversant plusieurs localités jusqu'à Pierrefonds. Les travaux incluent la construction d'une chaussée unique de sept mètres de large avec un accotement pavé de 1,5 mètre de chaque côté. Le projet comprend également cinq ponts en béton, plusieurs structures de drainage, ainsi que quatre ronds-points et leurs voies d'accès.