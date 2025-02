Sénégal: Lancement du fonds «Yaakaar» de 500 millions de FCFA - Un nouvel espoir pour de jeunes entrepreneurs sénégalais

Le Consortium Jeunesse Sénégal (CJS) franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur des jeunes, en lançant le Fonds «Yaakaar», un dispositif innovant destiné à soutenir financièrement les porteurs de projets associatifs et entrepreneuriaux. Doté d'un budget initial de 500 millions de FCFA, ce fonds ambitionne de lever les barrières d'accès au financement qui freinent de nombreux jeunes talents.

Un levier pour l'inclusion et l'autonomisation des jeunes, face aux défis d'insertion économique et sociale, le Fonds «Yaakaar» se veut une réponse adaptée aux réalités des jeunes Sénégalais. «Ce fonds incarne notre volonté de bâtir un écosystème solidaire et inclusif, permettant aux jeunes, qu'ils soient issus de l'informel, des zones rurales ou non diplômés, d'accéder aux ressources nécessaires à la concrétisation de leurs projets», explique Sobel Aziz Ngom, président du CJS.

Conçu pour s'adapter aux différents niveaux de maturité des initiatives, le Fonds «Yaakaar» propose trois (03) catégories de financements : «Tambali» (100.000 à 500.000 FCFA) pour les projets en phase de démarrage, «Doolel» (500.000 à 2.000.000 de FCFA) pour les structures en consolidation et «Yaatal» (2.000.000 à 5.000.000 de FCFA) pour les initiatives en pleine expansion.

L'une des particularités du Fonds «Yaakaar» réside dans son mode de gouvernance : les jeunes eux-mêmes participent à la gestion et au suivi des financements, garantissant transparence et efficacité dans l'allocation des ressources. «L'argent est le nerf de la guerre. Grâce aux subventions du CJS, nous avons pu recruter et investir dans notre association. Ce nouveau fonds va amplifier cette dynamique et offrir des opportunités aux jeunes porteurs de véritables projets», témoigne Maty Faye, chargée de Communication de l'association Mango Sports.

Le premier appel à projets, réservé aux initiatives citoyennes, est doté de 40 millions de FCFA et est ouvert jusqu'au 24 février 2025. Les jeunes intéressés peuvent soumettre leur candidature via la plateforme guichetjeunesse.sn. Avec cette initiative, le CJS montre son engagement à bâtir une jeunesse autonome et acteur clé du développement du Sénégal.