Sénégal: Des initiatives mises en route pour promouvoir l'accès des filles aux séries scientifiques

Dakar — Le ministère de l'Education nationale est engagé, depuis 2010, pour l'accès et le maintien des filles aux filières scientifiques avec plusieurs initiatives dont Miss Mathématiques et Miss Sciences, les Olympiades en maths, entre autres, pour les encourager à embrasser les séries scientifiques.

"Il y eu tout un dispositif pour renforcer l'accès et le maintien des filles dans les filières scientifiques avec les Blocs scientifiques et technologiques (BST), l'organisation des Olympiades de mathématiques, de camps scientifiques de vacances pour les meilleures filles et la tenue de cours de renforcement des filles en difficultés d'apprentissages", a expliqué la Coordonnatrice de la Cellule genre et équité du ministère de l'Education nationale.

Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre global de la Stratégie nationale de promotion de l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie dont la mise en oeuvre doit permettre, à l'horizon 2030 d'avoir 60% des lycéens dans les séries scientifiques, dont des filles, a souligné Mary Siby Faye dans un entretien avec l'APS.

Le 11 février est célébré la Journée internationale des filles en sciences.

Le 22 décembre 2015, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution par laquelle elle décide de proclamer le 11 février de chaque année Journée internationale des femmes et des filles en sciences.

"Les résultats commencent à se faire sentir avec aujourd'hui un indice de parité en faveur des filles pour celles qui passent de la 3ème à la seconde pour ce qui est de l'accès aux filières scientifiques", a confié la Coordonnatrice de la Cellule genre et équité du ministère de l'Education nationale.

"On peut dire que les filles se débrouillent très bien. Si on prend l'exemple du concours au lycée d'excellence de Diourbel, sur plusieurs années, il y a eu plus de filles que de garçons », a-t-elle souligné.

Tous ces éléments combinés permettent d'avoir un dispositif essentiel pour l'accès des filles aux filières scientifiques.

"Juste pour dire que le dispositif d'accompagnement est là. (...) le ministère est en train de réfléchir sur des facilités d'orientation vers les séries scientifiques pour les garçons et les filles", a ajouté Mary Siby.

Une étude du Centre national d'orientation scolaire professionnelle a mis l'accent sur les déterminants sociaux relatifs à l'accès des filles aux filières scientifiques. En effet, selon Mary Siby, il y a des défis relatifs au maintien avec toute une batterie d'obstacles notamment ceux d'ordre culturels et économiques.

"Elles entrent mais celles qui restent en majorité fréquentent les filières littéraires et on a besoin de scientifiques", relève la coordonnatrice qui a été d'abord Secrétaire exécutive du Cadre de coordination des initiatives pour l'éducation des filles (CCIEF) en 2010, avant de coordonner le Programme d'appui à l'éducation des filles (PAEF) en 2021.

La journée de l'Education des filles célébrée chaque année avec toujours un thème bien précis, prend en compte cette dimension relative à leur accès aux filières scientifiques.

"C'est un moment fort de plaidoyer de mobilisation pour l'accès des filles à l'éducation globalement, mais cette année, (9 janvier) l'une des élèves du lycée Kennedy a fait mention des difficultés rencontrées pour l'accès aux filières scientifiques a fait des propositions pour une meilleure prise en compte lors du panel", a relevé Mary Siby Faye.

"Même s'il y a toujours un thème, n'empêche à chaque fois il y a des éléments essentiels qui reviennent notamment la question du maintien, des performances, l'accès aux filières scientifiques et la dimension handicap", a-t-elle précisé.

Selon la coordonnatrice qui travaille depuis au ministère sur l'éducation des filles, "quand on parle d'éducation inclusive on ne fait pas fi des filières scientifiques".

Pour encourager les filles à rester dans les filières scientifiques, "la cellule s'appuie sur des modèles avec le choix d'ambassadrices pour l'éducation des filles". "Ce sont des femmes de valeur qui ont des parcours inspirants et sont à la tête de structures très importantes », dit-elle.

Elle a cité Amy Sarr Fall qui dirige Intelligences Magazine, Coura Tine, Directrice de Wave, Pr Fatou Bintou Sarr, médecin Professeur à l'Université Iba Der Thiam de Thiès, marraine en 2023 de Miss Maths, Miss Sciences.

Chaque année, avec la Direction de l'Enseignement secondaire et moyen général (DESMG), il est organisé une journée carrière au cours de laquelle des femmes modèles sont offertes aux filles.

En termes de perspectives, la cellule travaille à élargir le choix de femmes modèles à tous les niveaux notamment dans les collèges et lycées qui ont d'excellents résultats.

"Il faut leur permettre de voir que la réussite est à portée de main en les encourageant à briser le plafond de verre", a dit Mary Siby.

La journée de l'éducation des filles célébrée le 11 novembre a été décalée en janvier dans un contexte de campagne électorale pour les législatives.

La cellule genre et équité du ministère de l'Education nationale a été mise en place le 24 novembre 2020 par arrêté ministériel. Mais au-delà de cette cellule, le ministère a une longue histoire relativement à la prise en charge de l'éducation des filles. La Cellule qui est une structure de coordination, d'alerte, de veille et d'impulsion travaille au maintien des filles à l'école.