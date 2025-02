Sénégal: Coupe de la Ligue - La LSFP scelle un partenariat avec une marque de boisson énergisante

Dakar — La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a signé, lundi, un partenariat d'un an avec la société ADN Group, représentant exclusif de la marque de boisson énergisante »Carabao » pour le sponsoring de la Coupe de la Ligue.

Le président de la LSFP, Djibril Wade, et le directeur général d'ADN Group, Amsatou Diouf Niang, ont scellé le partenariat.

La boisson »Carabao » sera ainsi le sponsor officiel de la nouvelle formule de la Coupe de la Ligue, réservée aux moins de 20 ans, et dont les compétitions ont débuté la semaine dernière.

Le président de la LSFP s'est félicité de la signature de ce partenariat entre les deux structures.

»Nous voulons construire la Ligue du futur en innovant avec la Coupe de la Ligue destinée aux moins de 20 ans et parrainée par le Premier ministre. ADN Group participe à l'épanouissement de cette jeunesse et nous allons tout faire pour vulgariser ce produit », a expliqué Djibril Wade, espérant que le contrat d'un an sera renouvelé la saison prochaine.

Selon le président directeur général d'ADN Group, la signature de ce partenariat avec la LSFP est une »étape importante » pour le football sénégalais.

»Carabao est une marque internationale qui s'aligne avec les valeurs du sport de haut niveau. Ce partenariat n'est pas un simple contrat commercial, mais un engagement fort, une promesse d'accompagner le football vers une ère nouvelle, pour rendre le championnat plus attractif. Pour cela, il faut plus que des sponsors », a souligné Amsatou Diouf Niang.

Le PDG d'ADN Group a indiqué que sa structure pose un »acte fort » en soutenant le football sénégalais, appelant d'autres sponsors à en faire de même.

»Il est temps que tous les acteurs exigent une gouvernance plus moderne, transparente et efficace pour ouvrir l'ère de l'excellence, de l'innovation et du professionnalisme. Ce changement commence maintenant », a-t-il ajouté.