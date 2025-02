Sénégal: Commande publique - L'Arcop entame la dématérialisation des procédures

Le mardi 4 février 2024, le Directeur général de l'Autorité de régulation de la commande publique (Arcop), Dr Moustapha Djitté et son équipe ont rencontré Isidore Diouf, Directeur général de Sénégal numérique (Senum), ainsi que ses collaborateurs.

«Dans un contexte où la digitalisation des services publics s'accélère, cette plateforme incarne une évolution majeure pour la transparence et la modernisation de la commande publique au Sénégal. L'Arcop, en partenariat avec Senum et d'autres institutions stratégiques, entend faire de ce projet un modèle de réussite en matière de gouvernance numérique », renseigne l'organe de régulation dans sa Newsletter.

Selon la même source, la session de travail d'une grande technicité visait à étudier comment Senum pourrait accompagner l'Arcop durant la phase pilote de la digitalisation de plusieurs processus clés : la gestion des redevances, les audits et l'archivage des données. Dr Djitté a mis en exergue la nécessité d'« intégrer ces éléments dans un environnement sécurisé », soulignant la sensibilité des informations liées à la commande publique.

À l'issue des présentations techniques et des tests fonctionnels de la plateforme, M. Diouf a exprimé sa satisfaction et félicité les efforts déployés par l'Arcop, son équipe et le cabinet privé 2Si, partenaire du projet. Lors de son intervention, informe le document, le Dg de l'Arcop a insisté sur le bouleversement que représente cet outil dans la gouvernance publique. Il a annoncé la mise en place d'un comité technique pour affiner et ajuster la plateforme. De plus, il a confirmé que Senum, en tant que membre du comité de pilotage aux côtés de l'Arcop, de la Direction de l'archivage et de l'Information (Datai), de la Direction centrale des marchés publics (Dcmp) et du Projet de consolidation de la réforme budgétaire et financière (Pcrbf), assurera l'hébergement de la plateforme dans le datacenter de Diamniadio.