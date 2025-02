Sénégal: Matam - Lancement des activités la Semaine nationale de l'Ecole de base

Ourossogui — L'adjoint au gouverneur de la région de Matam (nord), en charge du Développement, Tafsir Baba Anne, a procédé, lundi, au lancement officiel des activités de la Semaine nationale de l'école de base (SNEB), placée sous le thème: "La consolidation des valeurs civiques: l'école et les FDS au service de la Nation".

« Le thème choisi est suffisamment évocateur, mérite d'être traité avec toute la profondeur qu'exige son importance. Des activités vont jalonner toute cette semaine dont trois que nous jugeons intéressants », a indiqué l'autorité administrative.

Des activités arrimées à la vision d'un "Sénégal souverain, juste et prospère" sont au menu des célébrations de la Semaine nationale de l'école de base à Matam.

Une leçon inaugurale sur le thème: "l'école à l'épreuve de la citoyenneté" a été prononcée par l'inspecteur de l'enseignement et professeur de philosophie Mamadou Dara Seck.

« Nous devons élever cette semaine au rang d'une véritable tradition empreinte de sens et dont les objectifs valorisent l'école partout et tout le temps. Il s'agit d'en faire un moment privilégié de communion et de célébration de l'école sénégalaise », a déclaré l'autorité administrative.

Tafsir Baba Anne présidait le lancement, de la Semaine nationale de l'école de base, à l'école d'application Abou Diawara de Ourossogui, en présence de l'adjointe au préfet de Matam et des acteurs locaux de l'éducation.

"Cette semaine, au-delà des festivités, doit être un moment de réflexion et de mise en oeuvre d'activités de sensibilisation qui permettront de former le citoyen pour bien l'ancrer dans les valeurs de la société sénégalaise et africaine", a-t-il souligné.

Il est également prévu au cours de cette semaine une journée de symbiose entre les élèves et les Forces de défense et de sécurité, ainsi que des sketchs réalisés par les élèves sur la sensibilisation à la sécurité routière.

Lundi, premier jour de la célébration de la Semaine nationale de l'école de base, chaque communauté vivant dans la ville de Ourossogui a montré sa richesse culturelle, à travers un défilé en tenues traditionnelles et des spectacles.