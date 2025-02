Congo-Kinshasa: Un chef du village tué avec tous les membres de sa famille dans les environs de Goma

Le chef de village Kiziba 2, Prosper Kimanuka Musekura a été tué la nuit de lundi à ce mardi 11 février avec tous les membres de sa famille dans les environs de Goma. Les faits ont eu lieu dans le village même de Kiziba 2, au territoire de Nyiragongo, rapportent des sources locales.

Des bandits armés se sont introduits dans son domicile et ont ouvert le feu sur tous les membres de la famille. Le chef du village, sa femme et ses trois enfants, un garçon et deux filles, ont tous été tués.

Si les auteurs de ce meurtre ne sont pas connus, les acteurs de la société civile dans le territoire de Nyiragongo pensent à un règlement de compte qui ressemble à un assassinat ciblé.

Selon les sources locales, ce n'est pas le premier cas du genre.

Car, argumentent-elles, c'est chaque nuit qu'il y a des meurtres, cambriolages et rançonnement de personnes civiles par des hommes armés accompagnés de tirs d'armes lourdes et légères dans différents quartiers de Goma et ses environs.

Avant l'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23, près de 1000 présumés criminels avaient déjà été arrêtés par les autorités urbaines dans le cadre de l'opération Safisha Muji wa Goma qui a duré près de huit mois sans vraiment endiguer l'insécurité.

Après la chute de la ville, tous les évadés de la prison Munzenze, plus de 4 000, et d'autres bandits lourdement armés sèment actuellement le chaos dans Goma et ses environs, ajoutent ces sources.