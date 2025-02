Congo-Kinshasa: La FIFA suspend la pratique et l'organisation du football du pays

La Fédération internationale de football association (Fifa), a suspendu la pratique du football en République du Congo pour une durée indéterminée, à cause des conflits internes, dans une lettre adressée au président de la Fédération congolaise de football (Fecofoot).

«Nous vous informons par la présente que, sur la base de la décision prise par le Bureau du Conseil de la FIFA le 6 février 2025, la FECOFOOT a été suspendue jusqu'à nouvel ordre, conformément à l'article 16 des Statuts de la FIFA. La FECOFOOT perd tous ses droits de membre, tels que définis à l'article 13 des Statuts de la FIFA, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel ordre. De même, les équipes représentatives ainsi que les clubs affiliés de la FECOFOOT ne peuvent plus prendre part aux compétitions internationales tant que la suspension n'aura pas été levée. Cela signifie aussi que la FECOFOOT, ses membres et ses officiels ne bénéficieront plus des programmes de développement, des cours et des formations proposées par la FIFA et/ou la CAF », a-t-on lu.

Les avertissements de la Fifa au mois d'octobre contre la destitution du bureau exécutif de la Fecofoot élu et reconnu, et la fermeture des locaux du siège par les membres d'un groupement dénommé «collectif des Membres de l'Assemblée générale», en violation des textes n'ont pas été entendus. C'est ainsi que l'organe faitier du football mondial a décidé de passer à une autre vitesse, celle de tout surprendre.

A en croire les sources concordantes, la levée de cette suspension est soumise aux conditions suivantes : redonner le contrôle total du siège de la FECOFOOT, du centre technique d'Ignié et des autres installations de la fédération à la FECOFOOT ; renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la FECOFOOT et/ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la FIFA et la CAF ; déclarer invalide ou annuler toute décision, juridique ou autre, autorisant la commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la FECOFOOT ;et coopérer pleinement pour permettre à la FECOFOOT de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence indue de la part de tiers.