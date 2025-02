Afrique: Algérie - Entre ambitions mondiales et succès continentaux

L'Algérie domine le Groupe G des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et aborde une double confrontation décisive le mois prochain contre le Botswana et le Mozambique, ses deux poursuivants directs. L'objectif est clair : asseoir sa suprématie et se rapprocher d'une cinquième participation au Mondial, qui se tiendra en Amérique du Nord.

Les Verts, qui s'apprêtent à disputer en décembre leur 21e Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, ont hérité du statut de tête de série dans le Groupe F, aux côtés du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Lors des qualifications, les hommes de Djamel Belmadi ont survolé leur groupe en terminant invaincus, avec huit points d'avance sur la Guinée équatoriale, deuxième.

Le football algérien sera également représenté chez les dames en juillet prochain, avec une participation à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies au Maroc. Logée dans le Groupe B, l'Algérie devra en découdre avec le Botswana, le Nigeria et la Tunisie pour espérer briller sur la scène continentale.

Clubs : l'Algérie bien représentée en compétitions africaines

Les clubs algériens seront sous le feu des projecteurs lors des tirages au sort des compétitions interclubs de la CAF la semaine prochaine. En Ligue des Champions CAF TotalEnergies, le Mouloudia Club d'Alger (MC Alger) s'est hissé en quarts de finale, après avoir terminé deuxième de son groupe derrière Al Hilal du Soudan.

En Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies, l'USM Alger et le CS Constantine poursuivent également leur parcours. L'USMA, championne en 2022, a terminé en tête de son groupe sans la moindre défaite, affichant ainsi ses ambitions de décrocher une deuxième étoile en trois ans. De son côté, le CS Constantine a terminé deuxième de sa poule derrière le Simba SC de Tanzanie et tentera d'aller plus loin dans la compétition.

L'Algérie avait également accueilli en août dernier les qualifications de l'UNAF pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF, mais le CF Akbou a manqué le coche pour une qualification à la phase finale organisée au Maroc.

Fédération : Walid Sadi, un président aux commandes du renouveau

Élu en septembre 2023, Walid Sadi est l'actuel président de la Fédération Algérienne de Football (FAF). Ancien membre du conseil d'administration de l'Entente de Sétif et doublement élu au sein de la FAF, il a notamment occupé le poste de directeur des équipes nationales avant d'accéder à la présidence.

Histoire : un football algérien marqué par la passion et l'engagement

Le football algérien s'est illustré aussi bien sur la scène africaine qu'en Coupe du Monde, avec des sacre continentaux et des performances marquantes en interclubs. Mais son histoire est également marquée par un engagement fort dans la lutte pour l'indépendance.

En 1958, Rachid Mekloufi et Mustapha Zitouni, alors en pleine ascension dans le football français, ont renoncé à une participation à la Coupe du Monde avec les Bleus pour rejoindre l'équipe du Front de Libération Nationale (FLN). Ce collectif de footballeurs engagés a sillonné le monde afin de faire entendre la cause algérienne à travers le sport. Une page de l'histoire où football et politique se sont entremêlés, symbolisant la résilience et la fierté d'une nation passionnée de ballon rond.